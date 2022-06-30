6月29日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会。

问：我们注意到，美国内政部上月发布报告承认大量印第安儿童死于印第安人寄宿学校后，越来越多的幸存者及其后裔公开发声，控诉美国政府对印第安人的种族灭绝。发言人对此有何评论？

答：我们对美国印第安儿童的惨痛遭遇深表同情。这些本着“抹去印第安文化，拯救印第安人”理念建立的所谓“寄宿学校”，实质上是美国对印第安人实施文化灭绝的犯罪现场，也是美国对印第安人犯下种族灭绝罪行的重要实证。越来越多披露的事实显示，美国对印第安人展开了三个维度的系统性种族灭绝，历经百年，延续至今。

第一个维度，美国对印第安人进行人口灭绝。据统计，自 1776年美国宣布独立后，美国政府先后发动了超过1500次袭击，攻打印第安部落，屠杀印第安人。在1492年白人殖民者到来之前北美有500万印第安人，但到1800年数量锐减为60万，1900年更是萎缩至23.7万。其中，裴奎特、莫西干、马萨诸塞等十余个部落完全灭绝。此后，美国政府还强迫印第安人绝育。1930至1976年，美国印第安人事务局通过“印第安人健康服务”项目，对约7万名印第安妇女实施强制绝育。20世纪70年代初，超过42%育龄印第安妇女被绝育。

第二个维度，美国对印第安人进行精神灭绝。美国印第安人长期受敌视、歧视和忽视，精神文化受损，代际传承受阻。19世纪70至80年代，美国政府采取“强制同化”政策，旨在消灭印第安部落的社会组织结构和文化，破除其族群身份认同。为实现文化同化和剥夺印第安人土地的双重目标，美国政府从印第安孩童下手，将他们强制安置进寄宿学校，禁止他们讲民族语言、穿着民族服装、进行民族活动，还对他们百般虐待折磨。美国学者普雷斯顿·麦克布赖德估计，寄宿学校死亡总人数或达4万，“几乎每所寄宿学校都有墓地”。时至今日，美国还蓄意在教育与媒体中抹去对原住民的历史记忆与信息。据美国原住民教育组织报告，87%的州级历史教材不涉及1900年后的原住民历史。

第三个维度，美国对印第安人进行权利灭绝。美国系统性剥夺印第安人等少数族群的各种权利，使其深陷生存危机与权利贫困。据美国印第安人健康服务局报告，印第安人预期寿命比全美平均寿命低5.5岁，婴儿死亡率在全国最高，青年人自杀率为全美平均水平的1.9倍。截至2022年6月，印第安人新冠肺炎死亡率约为白人的2.1倍。1969至2009年，美国政府在印第安人肖肖尼部落区共进行928次核试验，产生约62万吨放射性沉降物。印第安人保留地癌症等疾病发病率远高于其他地区，纳瓦霍族部落约1/4妇女与部分婴儿体内测出高浓度放射物。2018年美国人口普查局数据显示，印第安人的贫困率为25.4%，远高于白人的 8.1%。

对印第安人种族灭绝是美国永远洗不清的原罪。印第安人的沉痛悲剧永远不应被忘却。美国政府理应正式承认美国对印第安人犯下的种族灭绝罪行，向受害者及其后裔真诚道歉、忏悔，采取切实举措弥补印第安人的创伤，认真严肃对待本国国内存在的严重人权问题和种族主义罪行。（张远南）

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