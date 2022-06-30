当地时间6月28日，世界大型企业联合会公布数据显示，美国6月消费者信心指数从5月的103.2进一步下降至98.7，创2021年2月以来最低水平，反映出居高不下的通胀水平已对美国消费者信心造成严重影响。与此同时，最新的消费者信心数据也影响了市场情绪，美股市场当天在广泛的抛售中大幅收低，投资者对经济衰退风险上升和企业盈利前景下滑的担忧与日俱增。

市场信心受挫

世界大型企业联合会当日公布数据显示，美国6月消费者信心指数从5月修正值103.2降至98.7，低于市场预期的100，为2021年2月以来首次跌破100，创16个月以来最低水平，反映出通胀继续抑制消费者信心。

与此同时，美国6月消费者预期指数由5月修正值73.7大幅下跌至66.4，创2013年3月以来最低水平。这一反映未来6个月预期的指标降至近10年来最低水平，反映出美国消费者对收入、经济和劳动力市场前景越发悲观。

消费者预计，未来一年的物价将以1980年代相关数据开始统计以来的最快速度上涨。此外，约有30%的受访者预计，企业状况将在今年下半年恶化，创2009年3月金融危机高峰期以来的最高比例。

在世界大型企业联合会公布一系列低迷的消费者调查数据后，美股28日失去了当天早些时候的反弹动力。截至当天收盘，道琼斯工业平均指数下跌1.56%，报30946.99点。纳斯达克综合指数下跌2.98%，报11181.54点。标准普尔500指数下跌2.01%，报3821.55点。

由于一系列数据反映出居高不下的通胀水平已对美国消费者信心造成严重影响，再加上美联储正以激进加息举措遏制通胀，对未来可能出现经济衰退的担忧近日持续令美股市场承压。

衰退风险上升

分析人士认为，随着美联储为遏制通胀激进加息，较高的借贷成本可能导致对住房、汽车和家电等大件商品的购买减少。与此同时，受到机票和汽油价格上涨等因素影响，境内和出境旅行需求也在放缓。

世界大型企业联合会经济指标高级主管林恩·弗兰科表示：“消费者对通货膨胀，特别是汽油和食品价格上涨的担忧加剧了他们对经济前景的担忧。现在的预期指数已经远远低于80，表明消费者认为2022年下半年增长放缓，到年底衰退风险越来越大。”

纽约州立大学布法罗分校管理学院教授克里斯蒂安·蒂乌（Cristian Tiu）对中央广播电视总台记者表示：“关于消费者的消息是很糟糕，不仅是在经济方面，而是在几乎任何方面，实际上都很糟。所以，难怪人们会如此悲观，最可能出现的是消费者行为的变化。消费者信心实际上与通胀有关，与对高通胀将会持续较长时间的预期有关。其中实际的影响可能会比我们认为的要大，人们正在形成通胀预期，会想到这个的价格上升了一点，另一个的价格可能会上升得更多一点。”

彭博社分析称，在通胀预期正在形成的背景下，经济衰退的风险正在增加，而对经济方向的忧虑可能越来越影响消费者的行为，导致需求螺旋式下滑。

最新出炉的世界大型企业联合会消费者信心指数也进一步强化了上周密歇根大学消费者信心指数公布后带给市场的冲击。受持续的高通胀和经济前景黯淡拖累，密歇根大学上周公布的6月消费者信心指数终值为50.0，大幅低于5月的58.4，已经降至历史低点。由于消费支出是美国经济增长的主要动力，如果消费者信心持续低迷最终拉低消费支出，将对美国经济造成进一步拖累，并加剧经济衰退的风险。

此前接受《华尔街日报》调查的经济学家认为，美国经济陷入衰退的可能性已经大大增加，未来12个月经济陷入衰退的概率高达44%，这一概率通常只有在经济濒临衰退或实际处于衰退时才会出现。国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃也于日前表示，随着通胀急剧上升，美联储提高利率，美国面临的经济衰退风险正在增加。（央视记者顾乡 刘骁骞）

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