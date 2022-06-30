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国际组织称全球农产品行业未来十年面临根本挑战

2022年06月30日09:12 | 来源：新华网
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　　新华社巴黎6月29日电（记者刘芳）经济合作与发展组织（经合组织）和联合国粮食及农业组织（粮农组织）29日联合发布《2022-2031年农业展望》报告指出，全球农产品行业未来十年面临根本挑战，需要以可持续方式养活不断增长的人口、应对气候危机影响等带来的食品供应中断等冲击。

　　报告指出，疫情后需求复苏、主要供应国天气恶劣、生产和运输成本上升等多重因素已推动农产品价格上涨，谷物主要供应国乌克兰和俄罗斯农产品出口不确定性上升又令形势进一步恶化。

　　粮农组织总干事屈冬玉表示，食品、化肥及燃料等价格上涨以及金融条件收紧正使更多的人生活陷入困难。如果全球食品供应因生产和主要出口国供应减少而恶化，预计2023年全球面临长期营养不良的人口将增加1900多万。

　　报告预计，未来十年，全球食品消费受人口增长驱动每年将增长1.4%，农业产量每年将增长1.1%。全球平均农业生产力需提高28%，才能既实现零饥饿的可持续发展目标，又保证农业排放量达到《巴黎协定》目标。

　　报告指出，在技术、基础设施和培训方面增加投资提高生产力，是农业增长的关键驱动力。如果能源和化肥等农业投入品价格长期上涨，将抬高生产成本，并可能在未来几年限制生产力提高和产出增长。

　　报告强调，未来十年，全球主要农产品和加工产品贸易量将与产量同步增长，确保全球贸易市场运作良好对于应对粮食安全的中短期挑战至关重要。

(责编：燕勐、贾文婷)

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