新华社巴黎6月29日电（记者唐霁）法国巴黎特别重罪法庭29日判处2015年巴黎系列恐袭案主犯之一萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆终身监禁。

巴黎特别重罪法庭当天对与恐袭案有关的20名被告做出两年到终身监禁不等的判决。其中，萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆被判终身监禁，另一名被告穆罕默德·阿布里尼被判无期徒刑、22年不可减刑。

据法国媒体报道，法国国家反恐检察院6月初要求判处萨拉赫·阿卜杜勒-萨拉姆终身监禁，因为他是20名被告中唯一出现在恐袭案现场的嫌犯，一直作为恐袭案的“共犯”被审判。检察院认为他在恐袭的准备过程中发挥了重要作用。

2015年11月13日晚，巴黎11区的巴塔克兰剧院、巴黎多家餐馆、巴黎北郊的法兰西体育场附近等地发生多起枪击和爆炸事件，造成130多人死亡，数百人受伤。时任法国总统奥朗德当晚宣布法国进入紧急状态。极端组织“伊斯兰国”宣称对巴黎恐袭事件负责。

这场史无前例的审判受到法国各界高度关注。法国政府专门在巴黎司法宫里搭建了一间法庭，从2021年9月开始审理恐袭案，整个审理过程长达9个多月，部分恐袭幸存者、遇难者家属以及奥朗德等人都出庭作证。

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