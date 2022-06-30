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以色列总理表示将不参加新一届议会选举

2022年06月30日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷6月29日电（记者尚昊 王卓伦）以色列总理贝内特29日晚发表声明说，他将不参加新一届议会选举。

　　贝内特在声明中说，在本届议会解散后他将卸任总理，并与候任总理、外长拉皮德进行轮换，由拉皮德担任看守总理直至新一届政府成立。贝内特还表示，内政部长沙凯德将接替他成为统一右翼联盟的领导人。

　　贝内特领导的执政联盟由8个政党组成，原先在拥有120个席位的议会中占据61席。今年4月份以来，由于有议员相继退出执政联盟，执政联盟议席减至59席。面对执政联盟因失去议会多数席位而在立法方面举步维艰的形势，贝内特与拉皮德6月20日决定提交解散议会的法案。以色列议会22日在首轮投票中通过解散议会法案。该法案尚需三轮复投通过，但复投时间一再推迟。

　　据以色列媒体报道，执政联盟与反对派已同意在30日午夜前复投通过解散议会法案，新一届议会选举预计于10月底或11月初举行，这将是以色列在不到4年内第五次举行议会选举。

　　2019年4月至2021年3月，以色列举行了4次议会选举。2021年6月，本届议会最终通过第二大党“拥有未来”党领导人拉皮德提出的组阁方案，终结了以色列前任总理、右翼政党利库德集团领导人内塔尼亚胡连续12年的执政历史。根据组阁方案，总理由贝内特担任，拉皮德任候任总理、外长，两人将在约两年后轮换总理职位。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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