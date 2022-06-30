巴勒斯坦中国友好协会主席阿德南·萨马拉。受访者供图

人民网开罗6月29日电 （沈小晓）巴勒斯坦中国友好协会主席阿德南·萨马拉近日在接受记者采访时表示，中国为促进世界和平与发展作出突出贡献。

从新中国成立特别是改革开放以来，中国社会发生了翻天覆地的变化。“我在1976年就访问过中国，目睹了中国当时是什么样子。在中国共产党的带领下，中国采取稳中求进的发展政策，脱贫攻坚、反腐倡廉、保护环境，人民生活水平得到显著提高。每次我去中国访问，都看到中国在繁荣进步的道路上又前进了一大步。”萨马拉说。

和平与发展是人类社会的永恒主题。围绕这个主题，中国为全世界，特别是发展中国家的发展提供一切援助。“中国为促进世界和平与发展作出突出贡献。中方在巴勒斯坦问题上的坚定公正立场就是最好的证明。”萨马拉说。国务委员兼外长王毅2021年3月访问中东期间，提出实现中东安全稳定的五点倡议，强调中东走出困境的主要途径是摆脱大国地缘政治竞争，自主探索具有中东特色的发展道路；并以全面和平的方式构建兼顾各方合理关切、远离外部压力和干扰的共同、综合、合作、可持续的中东安全架构。

作为世界第二大经济体和负责任的大国，中国扩大开放给各国带来了巨大机遇和利益。近年来，中国先后向国际社会提供了“一带一路”倡议、亚洲基础设施投资银行、中非发展基金、中国国际进口博览会、中非合作等一系列公共产品和解决方案。

萨马拉认为，习近平主席提出的人类命运共同体、“一带一路”倡议、全球发展倡议、全人类共同价值观等重要理念，都强调各国要加强合作，各国通过发挥自身优势来推动发展、促进繁荣、实现共赢，而不是单边霸权和世界上的排他性。“中国提出的这些理念，为重新平衡全球经济创造了新的需求，其用处和效果不仅局限于中国的发展，还可以延伸到其他发展中国家。”萨马拉说。

萨马拉表示，中国已逐渐从开放型全球经济的“参与者”和“互补者”，发展成为开放型全球经济的“建设者”和“引领者”。“我相信中国将继续通过开放与各国分享发展红利，为世界经济贡献确定性，对冲全球经济的不确定性。”

巴勒斯坦与中国长期保持着友好合作关系。萨马拉表示，希望同中国在能源、教育、金融、贸易、基础设施建设等方面保持密切合作。同时，巴勒斯坦也将凭借自身天然优势，通过“一带一路”实现更进一步的发展。

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