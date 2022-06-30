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互利共赢  共同发展（潮头观澜）

牟宗琮
2022年06月30日08:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　大约10年前，在巴基斯坦，每到夏季酷暑来临之际，每天停电几个小时是包括首都伊斯兰堡在内的全国各地的生活常态。如今，经过多年努力，中巴经济走廊建设使该国从电力短缺国变成电力富余国，不仅电力生产成本和电价降低，水电、风电等清洁电力占比增加，输电网络的技术和性能也实现了优化提升。

　　这些年来，这样的故事不断在共建“一带一路”沿线国家成为现实。这个根植于历史厚土、源自中国的伟大倡议，契合共建国家的迫切需求，助力破解长期制约当地发展的瓶颈，受到所在国家普遍欢迎和国际社会广泛认同。

　　“共建‘一带一路’倡议，目的是聚焦互联互通，深化务实合作，携手应对人类面临的各种风险挑战，实现互利共赢、共同发展。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局，坚定不移推进高水平对外开放，推动共建“一带一路”高质量发展，以更加主动的姿态走向世界，与各方携手构建人类命运共同体。

　　自2013年秋天提出以来，共建“一带一路”从夯基垒台、立柱架梁到落地生根、持久发展，从“大写意”到“工笔画”，以“高标准、可持续、惠民生”为目标，持续向着高质量发展迈进。

　　高质量发展是应对时代挑战的有效路径。发展鸿沟、贫富差距、环境恶化等困扰世界，只有各国携手走可持续包容增长之路，才能有效破解发展不平衡不充分问题。

　　高质量发展是拓展发展空间的必由之路。为共建“一带一路”不断注入健康、绿色、数字、创新等新的内涵，既是着眼推动全球实现更加强劲、绿色、健康发展的举措，更是提升共建国家未来发展空间和竞争力的选择。

　　高质量发展是满足人们美好生活需要的动力之源。发展既要解决“有没有”也要解决“好不好”的问题。打造更多“小而美”的民生项目，突出体现了以人民为中心的发展思想在共建“一带一路”中的实践。

　　当前，百年变局与世纪疫情交织叠加，世界进入新的动荡变革期。共建“一带一路”承载着美人之美、美美与共的东方智慧，在实践中融合“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，必能在应对各种风险挑战中推动人类发展事业行稳致远。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月30日 06 版）

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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