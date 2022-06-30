新华社马德里6月29日电（记者张章 刘昕宇）北约成员国领导人29日在西班牙马德里峰会上批准《北约2022战略概念》，称俄罗斯是北约“最大且直接的威胁”。

这份新的战略概念对北约所处安全环境进行评估并设定任务，以指导北约未来十年的发展。文件说，北约在未来十年有三大核心任务：威慑和防御、危机预防与管理、合作安全。俄罗斯是北约成员国安全和欧洲大西洋地区和平稳定的“最大且直接的威胁”。

俄罗斯外交部副部长里亚布科夫当天向媒体表示，北约将俄罗斯视为战略安全威胁，“但这并不是事实，是北约对俄罗斯构成威胁”。俄方谴责北约不负责任且破坏欧洲安全架构的政策，北约在马德里峰会上的决定不会影响俄方政策。

战略概念是指导北约发展的纲领性文件。1991年，北约罗马峰会通过《联盟的新战略概念》。此后，北约多次更新其战略概念。在2010年通过的战略概念中，北约把俄罗斯定义为“伙伴”，对俄罗斯实行威慑、防御、对话并行推进的政策。

为期两天的北约马德里峰会29日开幕。连日来，全球多地民众和有识之士对北约这一冷战产物及其不断突破性质和势力范围提出质疑和批评。西班牙和平论坛26日在马德里召集数千人参加反对北约、反对增加军费开支的大游行，来自西班牙、德国、美国、古巴等国家和一些国际组织的代表参加了游行。（参与记者：赵冰）

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