新华社马德里6月29日电（记者杜鹃 冯俊伟）为期两天的北约峰会29日在西班牙首都马德里开幕。连日来，全球多地民众和有识之士对北约这一冷战产物及其不断突破性质和势力范围提出质疑和批评。

北约秘书长斯托尔滕贝格在峰会首日举行的新闻发布会上说，北约成员国领导人同意采取一系列措施，以改造和强化这一联盟。他说，为应对新的安全现实，北约将加强前沿部署，强化在北约东翼的武装力量，将北约快速反应部队的人数增加到30万人以上。此外，北约还决定向乌克兰提供一揽子“增强综合援助”方案。

此外，斯托尔滕贝格表示，北约成员国一致同意邀请芬兰和瑞典加入北约。

北约领导人还批准了一份指导这一军事组织未来十年的新战略概念，称俄罗斯是北约“最大且直接的威胁”。

俄外交部副部长里亚布科夫29日早些时候说，北约扩张给国际事务制造不稳定因素。此次北约峰会确认并巩固了该集团积极遏制俄罗斯的政策。

连日来，多国有识之士指出，北约本是冷战遗物，非但没有随冷战结束而退出历史舞台，近年来反而不断实现性质和势力范围的“突破”。北约前秘书长索拉纳认为，北约将触角伸向全球将制造一个分裂的世界。

英国“争取核裁军运动”负责人凯特·赫德森表示，自1999年以来，北约的每一个战略概念都涉及进一步扩大这个拥有核武器的集团，大笔资金投入到武器研发和采购中，“继续这样做不负责任，只会增加全球安全风险”。

北约峰会的召开引发马德里街头示威抗议活动。西班牙和平论坛26日在马德里召集数千人参加反对北约、反对增加军费开支的大游行，来自西班牙、德国、美国、古巴等国家和一些国际组织的代表参加了游行。

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