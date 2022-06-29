中新社北京6月29日电 (刘文文)联合国粮食及农业组织(粮农组织)29日发布《2022年世界渔业和水产养殖状况》报告称，2020年世界渔业和水产养殖总产量上升至历史最高水平，当前水产食品对粮食安全和营养的贡献之大前所未有。

报告指出，随着水产养殖业的显著增长，全球渔业和水产养殖产量创下历史新高，水产食品对保障21世纪的粮食安全和营养做出了日益重要的贡献。

受全球、特别是亚洲水产养殖业增长的推动，2020年渔业和水产养殖总产量上升至历史最高水平，达2.14亿吨，其中1.78亿吨为水生动物，3600万吨为藻类。

报告指出，2020年水生动物产量比本世纪头十年的平均水平高出30%，比20世纪90年代的平均水平高出60%以上。这一成就的取得在很大程度上得益于水产养殖业的增长，该产业的水生动物产量创造了8750万吨的历史最高纪录。

粮农组织表示，随着渔业和水产养殖业不断扩大，需要推动更具针对性的转型变革，建设更可持续、更加包容且更公平的渔业和水产养殖业。要实现联合国可持续发展目标，必须针对水产食品的生产、管理、贸易和消费方式开展“蓝色转型”。

粮农组织总干事屈冬玉表示，“渔业和水产养殖业的增长对于在全球范围内消除饥饿和营养不良发挥着至关重要的作用，但渔业和水产养殖需要进一步转型，才能应对挑战。”“我们必须推动农业粮食体系转型，保证水产食品的可持续生产，保障生计，保护水生生境和生物多样性。”

当前水产食品对粮食安全和营养的贡献之大前所未有。自1961年以来，全球水产食品(不包括藻类)的消费量以年均3.0%的速度增长，几乎是世界人口年均增速的两倍。人均年消费量达到20.2公斤，是20世纪60年代消费量的两倍多。

尽管受新冠疫情影响，2020年仍有超过1.57亿吨水生动物直接供人食用，占水生动物产量的89%，略高于2018年的消费量。2019年水产食品约占动物蛋白消费量的17%，在中等偏低收入国家达到23%，在亚洲和非洲部分地区超过50%。

2020年，亚洲国家渔业和水产养殖业的水生动物产量占全球总量的70%，其次是美洲、欧洲、非洲和大洋洲。中国仍然是最大的渔业生产国，其次是印度尼西亚、秘鲁、俄罗斯、美国、印度和越南。(完)

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