新华社北京6月29日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰国家通讯社29日援引乌各地军事部门消息说，俄军对乌多地发动袭击并试图包围利西昌斯克市。卢甘斯克武装力量29日说，已经控制进出利西昌斯克所有主干道。

——乌通社29日援引乌各地军事部门的消息报道说，在过去24小时，苏梅、哈尔科夫、尼古拉耶夫等地区遭到俄军大规模炮击和导弹袭击。俄军继续向沃尔切亚罗夫卡—上卡缅卡方向发动进攻，试图包围利西昌斯克市。

——据乌通社29日报道，乌总统泽连斯基接受媒体采访时表示，乌方正在与俄罗斯进行谈判，要求释放被俘的乌克兰士兵和外国雇佣兵。乌国防部情报总局28日在社交媒体发文说，俄乌当天交换战俘，16名乌军人员和一名乌平民以及15名俄军人员被释放。

——据乌克兰总统网站报道，泽连斯基29日在北约马德里峰会发表视频讲话，希望北约能够向乌提供更多现代武器装备，帮助乌克兰通过战场上的胜利尽快结束战争。他还希望各方在乌克兰加入北约问题上坚持“门户开放政策”，尊重乌方的安全诉求，在共同的安全空间内为乌克兰找到一席之地。

——据俄新社29日报道，卢甘斯克武装力量称已经控制了进出利西昌斯克的所有主干道，但乌军仍在试图沿着多条乡村土路推进。卢甘斯克方面28日称，利西昌斯克附近有超过1000名乌军被击毙，多名军官被俘，12名试图逃离的外国雇佣兵被抓获。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫29日说，俄军在利西昌斯克炼油厂地区发动攻势，乌军损失惨重。科纳申科夫说，俄空天军过去一天使用高精度武器摧毁了乌军4个指挥所，包括哈尔科夫地区的两个营级指挥所和尼古拉耶夫市的1个外国雇佣兵训练基地。

——里海沿岸国家外长会28日在土库曼斯坦举行。俄罗斯外长拉夫罗夫在会后新闻发布会上说，北约在东翼增兵是向俄边境推进战略的延续，是不可接受的。拉夫罗夫说，美国向乌克兰提供NASAMS地空导弹系统的计划将适得其反，向乌克兰输送武器越多，冲突时间就越长。（参与记者：李铭、李东旭、刘恺、张继业、赵冰）

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