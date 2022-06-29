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金砖国家可持续发展高层论坛共促经济联通与共赢

2022年06月29日22:28 | 来源：新华网
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　　新华社福州6月29日电（记者董建国）金砖国家可持续发展高层论坛29日在福州开幕。作为金砖专业领域重要活动，本次论坛持续两天，以“塑造金砖国家价值链未来”为主题。

　　本次论坛共设置1场主论坛、4场平行分论坛和1场产业对接会，为来自金砖国家的政府部门、金融机构、科研机构、行业协会、产业园区、知名企业以及国际和区域性组织等近400名代表打造沟通与合作的平台。

　　国家发展改革委副主任赵辰昕在开幕式上表示，本次论坛旨在加强金砖国家间沟通和交流，共谋产业务实合作。论坛围绕团结抗疫和卫生健康合作、共享数字经济发展机遇、产业链供应链互联互通以及实现绿色低碳发展等话题，探讨开放创新合作。他表示，金砖国家要加强公共卫生治理，携手推进数字经济、低碳、绿色等新兴领域的务实合作，共同维护产业链供应链安全，共同塑造金砖国家价值链的未来。

　　在主论坛上，与会代表围绕“加强开放创新合作 共助疫后经济复苏”“深化大宗商品产销合作 共促经济联通与互赢”“积极应对气候变化 共建可持续未来”发表主旨演讲。在团结抗疫、数字经济、产业链供应链、绿色低碳发展等平行分论坛上，与会代表围绕上述议题展开讨论。

　　本次论坛由国家发展改革委国际合作司、福州市人民政府、国家发展改革委国际合作中心、福建省发展和改革委员会共同主办。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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