新华社内罗毕6月29日电 综述：调查显示非洲青年认为中国为当地带来积极影响

新华社记者

《2022年非洲青年调查》报告显示，在非洲青年看来，中国已成为非洲大陆最具影响力的非洲以外国家，中国在基础设施建设和促进当地就业等方面为非洲国家做出了积极贡献。

6月13日，由南非伊奇科维茨家庭基金会委托开展的《2022年非洲青年调查》对外发布。该报告面向15个非洲国家的18岁至24岁青年进行了4500余次面对面深度访谈，其中77%的受访者认为，中国是在非洲大陆最具影响力的非洲以外国家；76%的人表示，中国对其国家和生活发挥的影响是积极正面的。

报告说，中国对非洲大陆基础设施建设的投资与支持，物美价廉的商品，为非洲产品提供出口机会，为当地人民创造就业等是非洲青年肯定中国对非积极影响的主要原因。

中国产品受非洲年轻人喜爱

在非洲各国，无论是街边小店还是大型购物中心，货架上“中国制造”的商品琳琅满目，从衣服鞋帽和塑料制品到家用电器都应有尽有。

“我的很多家用电器都是中国产品，它们可帮了我大忙，”非洲女演员缪尔说，“中国商品既实惠，质量又好。”

除了一般日用品，中国厂商的电子产品近年来也越来越受到非洲年轻一代的喜爱。

30岁的非洲自媒体人马丁自称是中国产品的“粉丝”。他告诉记者，中国制造商提供不同价位的各种商品，在肯尼亚赢得了许多消费者。

“中国是世界的制造业中心，”马丁说，“我们消费的大多数产品都来自中国。”他补充道，中国制造商掌握专业技术并不断研发创新，从而使大多数家庭都能够负担得起他们的产品。

中国手机品牌传音在非洲市场广受欢迎，2021年第四季度领跑非洲智能手机市场，市场占比排名第一达到47.9%。据该品牌的产品经理安东尼·奥蒂诺介绍，品牌旗下产品主要瞄准热衷潮流时尚的年轻人，厂商还会根据非洲消费者需求对产品进行调整和定制，这也是中国产品在当地备受欢迎的原因。

中国投资带来更多机会

自与中国签署共建“一带一路”合作备忘录以来，东非国家肯尼亚的发展空间不断拓展。肯尼亚非洲政策研究所发布的相关研究认为，中国支持肯尼亚铁路、公路、港口、工业、数字互联等现代基础设施项目建设，为当地创造更多岗位，成千上万的肯尼亚学生正从中国奖学金和培训机会中受益，为该国的经济发展注入活力。

由中国企业承建的蒙内铁路刚庆祝了通车运营五周年，这条标轨铁路连接东非第一大港口蒙巴萨和肯尼亚首都内罗毕，大大缩短两地车程所用时间，降低物流运输成本，使沿线居民出行更加便利，同时还为很多当地年轻人带来就业机会。

30岁的肯尼亚姑娘塔比莎·基普利莫大学毕业后来到蒙内铁路工作，她接受中国专家关于列车运行的培训，熟练掌握了信号、制动系统和发动机工作原理等，成为一名优秀的铁路列车司机。她因工作业绩出色晋升到管理岗位。

“对于能成为蒙内铁路首批女司机的一员，我感到非常自豪。”基普利莫感谢中方对她的培养，表示这种机会对当地年轻女孩是一种很好的激励。

据2022年初的数据显示，自中非合作论坛成立以来，中国企业已在非洲大陆建设和改造铁路超过1万公里、公路近10万公里，共创造超过450万个就业机会。

借鉴“中国经验”促发展

《2022年非洲青年调查》指出，到2030年，世界上大约42%的青年人口将来自非洲，青年将成为促进非洲和平稳定与社会发展的重要力量。中国一直大力支持非洲教育发展，在多国援建学校并分享教学经验，积极促进中非科研教学机构合作交流。

今年6月，坦桑尼亚启动中方参与的国家职业标准开发项目，共有43所中国职业院校参与制定坦桑尼亚54个岗位职业标准和配套人才培养方案。坦桑尼亚国家职业教育委员会主席阿道夫·鲁塔尤格表示，国家职业标准开发项目将为建立新的教育标准奠定基础，促进坦桑尼亚职业教育和培训的发展。同时，该项目有助于培养大量高质量技术工人，确保职业教育毕业生满足国际市场需求。

近年来，非洲留华学生数量不断增加。通过在中国的学习和旅行，他们对中国了解更深，并在“中国经验”中获得启发。

喀麦隆青年约瑟夫·门杜在北京大学国际关系学院攻读博士研究生，曾在中国多地实地学习，探寻脱贫攻坚的决胜“密码”。他认为，年轻人可以在促进中国和非洲国家之间的对话以及缩小理解差距方面发挥重要作用。

一些非洲年轻人希望抓住中国近年来发展迅速的电子商务带来的机遇。津巴布韦留学生通加米拉伊·穆波纳曾在中国多次参加电商直播活动。他表示非洲青年对跨境电商有着极大的热情，而电商可以帮助更多有特色的高质量非洲产品进入中国市场。

民心相通深化中非友好

目前，越来越多的中国年轻人前往非洲，在这片遥远的大陆扎根，为当地公益志愿服务贡献自己的力量。

马萨雷社区位于肯尼亚首都内罗毕郊区，是肯尼亚第二大贫民窟。27岁的中国青年刘宜孟翰在马萨雷从事公益活动已有8年。刘宜孟翰在大学期间曾来到这里支教，当时他深感自己可以为改善当地儿童的教育环境和未来生活做更多事情。2014年，还在上大学的刘宜孟翰与一群志同道合的年轻人联合创立了“造梦公益”组织。

他们首先将这里的铁皮教室改造成结实的砖瓦房，随后一直致力于为贫困儿童提供免费膳食、奖学金、辅导和更好的教育。通过多年努力，马萨雷三所学校得到修缮，入学率逐年提高，穷苦家庭的孩子可以吃上免费早餐和午餐。

在中国一些基金会和个人捐款资助下，“造梦公益”在肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达等6个非洲国家开展公益活动。除了修缮学校和提供免费餐食，他们还陆续开展达人秀、足球赛、梦想画展、青年培训等项目，助力贫困儿童追求梦想。

非洲青年对中非关系的未来充满信心。奇科维茨家庭基金会主席伊福尔·伊奇科维茨在接受新华社记者采访时说：“绝大多数非洲年轻人认为非中合作会带来双赢。中国持续在非洲投资，为非洲民众带来了切实的利益。一些西方国家一直在说中国不利于非洲的发展，但非洲年轻人的观点恰恰相反。”（执笔记者：周楚昀；参与记者：荆晶、白林、谢昊、许正、谢园、程露、魏董华）

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