新华社马德里6月29日电（记者冯俊伟 李骥志）在北约马德里峰会召开前夕，西班牙国际问题专家胡里奥·里奥斯表示，北约不断制造假想敌，挑起军备竞赛，目的是为自身存续寻找理由，借此强行维护西方霸权。

里奥斯说，经历严重疫情后各国本该重回发展道路，但受乌克兰危机影响，很多欧盟国家选择大幅增加军费开支，就连北欧国家也在军费问题上背离了传统政策。里奥斯担心，个别国家恐怕会陷入军备竞赛中，进而引起国际安全形势恶化。他认为，这种好战情绪之所以越来越浓，唯一的解释是某些国家害怕失去霸权。

北约峰会计划于6月29日至30日在西班牙首都马德里举行。里奥斯说，北约试图让大家相信俄罗斯是安全威胁，将之作为各国竞相扩充军备的理由；而把中国作为挑战，是为了遏制中国发展。

里奥斯注意到，北约宣称中国与俄罗斯阻止其他国家自由选择发展道路。她说：“这个说法不禁让人产生疑问，因为用大炮来输出社会模式并带来惨痛后果的正是西方国家。”

关于美国总统拜登最近的亚洲之行，里奥斯说，美国自二战以来就一直在日本、韩国派驻数万官兵，美韩为此每年耗费巨大开支，如今北约妄图在全球范围内让越来越多的国家承担这种开支。

里奥斯强调，西方要维护排他性的霸权体系。“在这场戏剧性的演变中，有一种不言而喻的共识：白宫以贸易战和技术战为主的战略并不成功，这招不行，又出一招”。北约是一个军事工具，毫无疑问“未来十年将是危险的十年”。

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