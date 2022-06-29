人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

西班牙专家：北约挑起军备竞赛意在维护西方霸权

2022年06月29日18:41 | 来源：新华网
小字号

　　新华社马德里6月29日电（记者冯俊伟　李骥志）在北约马德里峰会召开前夕，西班牙国际问题专家胡里奥·里奥斯表示，北约不断制造假想敌，挑起军备竞赛，目的是为自身存续寻找理由，借此强行维护西方霸权。

　　里奥斯说，经历严重疫情后各国本该重回发展道路，但受乌克兰危机影响，很多欧盟国家选择大幅增加军费开支，就连北欧国家也在军费问题上背离了传统政策。里奥斯担心，个别国家恐怕会陷入军备竞赛中，进而引起国际安全形势恶化。他认为，这种好战情绪之所以越来越浓，唯一的解释是某些国家害怕失去霸权。

　　北约峰会计划于6月29日至30日在西班牙首都马德里举行。里奥斯说，北约试图让大家相信俄罗斯是安全威胁，将之作为各国竞相扩充军备的理由；而把中国作为挑战，是为了遏制中国发展。

　　里奥斯注意到，北约宣称中国与俄罗斯阻止其他国家自由选择发展道路。她说：“这个说法不禁让人产生疑问，因为用大炮来输出社会模式并带来惨痛后果的正是西方国家。”

　　关于美国总统拜登最近的亚洲之行，里奥斯说，美国自二战以来就一直在日本、韩国派驻数万官兵，美韩为此每年耗费巨大开支，如今北约妄图在全球范围内让越来越多的国家承担这种开支。

　　里奥斯强调，西方要维护排他性的霸权体系。“在这场戏剧性的演变中，有一种不言而喻的共识：白宫以贸易战和技术战为主的战略并不成功，这招不行，又出一招”。北约是一个军事工具，毫无疑问“未来十年将是危险的十年”。

(责编：崔越、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部