新华社德国加米施-帕滕基兴6月28日电 （国际观察）G7难题一箩筐 搞“小圈子”难解现实困境

新华社记者任珂 李超 林浩

为期三天的七国集团（G7）峰会28日在德国南部巴伐利亚州加米施-帕滕基兴闭幕。一心展现“团结”的峰会遇场外尴尬，近千名抗议者举行示威活动，不少人士对其行径予以批评。

分析人士指出，七国集团这个“富国俱乐部”并不能代表世界上广大国家，无法解决全球现实困境，其单方制裁等行为反而给世界造成诸多问题，应对全球性挑战唯有依靠国际大家庭协力合作。

对俄新招难祭出

乌克兰局势是此次峰会一个焦点。乌总统泽连斯基受邀于27日通过视频方式参加七国集团工作会议。七国当天发表联合声明，声称要结束对俄罗斯的能源依赖，采取行动减少俄黄金收入，进一步限制俄获得关键的工业投资、服务及西方技术，尤其是可用于军事目的的技术等。不过，在美国极力推动和热炒的对俄罗斯石油施加价格上限这一计划上，七国并未讨论出方案。

乌克兰危机和西方对俄制裁导致国际油价大幅上涨。由于全球石油运输船舶的保险业主要由英国控制，七国集团希望通过将油价与保险服务挂钩的方式，向全球强加俄石油价格上限，以此阻止俄方从油价上涨中获益。

但在这一问题上，七国集团并未给出一致方案。联合声明称，七国将考虑一系列方法与国际合作伙伴协商，以使俄无法在全球范围通过海运运输原油和石油产品，除非石油购买价低于或等于“商定的价格”。德国总理朔尔茨在会后记者会上表示，这一计划“非常雄心勃勃”，但仍有“很多工作”要做。

分析人士指出，七国集团希望发出团结一致的信号，加大对俄施压，但显然各有各的利益盘算。日本《每日新闻》说，七国集团内部在应对乌克兰问题上的分歧开始凸显。

拉拢他国难得逞

此次峰会的主办国德国还邀请了阿根廷、印度、印度尼西亚、南非和塞内加尔这五个发展中国家领导人参会。塞内加尔是非盟轮值主席国，其他四国均是各自地区有影响力的国家。

朔尔茨在峰会前表示，希望与这些嘉宾国讨论乌克兰问题。分析人士指出，七国集团希望说服这些发展中国家站在西方阵营一边参与对俄制裁，但无论是施压还是拉拢，都并不奏效。

七国与五个嘉宾国领导人在会谈后发表的共同声明中，虽声称支持“以规则为基础的国际秩序”，但没有提及乌克兰问题。而被西方视为民主国家阵营一员的印度，面对美国施压，仍然加量从俄以优惠价购买石油，还转售给西方国家，引发美国不满。

分析人士指出，七国集团意图通过打“价值观”牌拉拢发展中国家。然而，广大发展中国家的利益与西方大相径庭，不会为了追随西方而牺牲自己的国家利益。

不干正事受批评

此次峰会上，与会领导人还讨论了气候变化、环境保护、恢复经济和供应链改革、应对疫情等议题。有批评人士指出，乌克兰局势占据了此次峰会主要议题，峰会直到第二天才讨论了原本列在优先事项的气候变化和粮食安全威胁。

关注气候变化的国际组织“统一行动”德国分部负责人斯蒂芬·埃克索-克莱彻尔说，新冠疫情、粮食危机和气候变化等是眼下最亟待解决的问题，但七国集团愿意为此进行讨论的时间只有短短90分钟，这就是一个“糟糕的笑话”。

加拿大多伦多大学七国集团研究中心教授约翰·柯顿在峰会现场告诉新华社记者，七国未就应对气候变化采取重要行动是本次峰会“很可能的一个失败”。

还有不少人士批评说，七国集团这个“富国小圈子”不但不解决问题，反而在制造问题，甚至“他们就是问题的一部分”。本次峰会期间，会场外爆发示威游行，示威者要求七国集团“不要搞小团体”，切实履行责任，积极解决气候变化、饥饿等问题。

德国联邦议院议员塞维姆·达代伦在接受新华社记者采访时说，西方对俄制裁使得俄罗斯粮食和化肥出口困难，导致了粮食短缺。对俄能源领域制裁让德国等一些国家的企业和民众遭受巨大伤害，西方现在要解决的是自己制造的问题。

达代伦说，七国集团自认为代表世界，试图向世界发号施令，但它实际上只是一个“富国俱乐部”，不能代表国际社会。事实上，应对饥饿、气候变化以及乌克兰危机等一系列重要问题需要全球合作。（参与记者：张毅荣）

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