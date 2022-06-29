人民网曼谷6月29日电 （记者孙广勇）6月28日，第十七届“春晖杯”中国留学人员创新创业大赛泰国分赛区在线交流活动成功举办，8000余名在泰中国留学人员通过直播平台参与了活动。本次交流活动由教育部留学服务中心（“春晖杯”大赛组委会办公室）联合中国驻泰国大使馆共同举办，全泰中国学者学生联合会协办。活动邀请来自北京、广州等地相关部门负责人，以及往届参赛获奖选手代表进行了政策宣讲和经验分享。

自“春晖杯”大赛设立泰国分赛区以来，参赛项目逐年增多，产生了一批独具泰国特色，创意新颖，与专业结合度高的优秀项目和创新创业团队。中国驻泰使馆教育参赞冯俊英在致辞中表示，在泰中国学生学者近3万人，创新创业潜力大，人才储备后劲足，对于“春晖杯”创新创业服务型平台的需求十分强烈。她鼓励在泰留学人员积极参与“春晖杯”大赛，展现留泰学子自信向上的风采。

教育部留学服务中心副主任李晓哲介绍了“春晖杯”大赛历年的全球参赛情况及第十七届“春晖杯”参赛注意事项。表示今年大赛组委会将优化创新工作思路，克服疫情带来的不利因素，确保大赛顺利举办，为参赛留学人员提供更加优质的服务。

本次活动特别邀请了北京中关村科学城科创服务有限公司国际化业务负责人钟丰昕，广州科技金融集团有限公司项目经理李思潼，两位分别介绍了各自地区、园区的特色产业和人才、创业政策。

“春晖杯”泰国分赛区优秀入围项目代表岳文文、冯善鑫、王志军分享参赛经历和创业经验，他们表示创业过程中需尽早明确定位，组建优质团队、快速积累资源，用好各种扶持政策。

在最后的交流环节，“春晖杯”大赛组委会办公室和多位嘉宾实时解答了大家在线提出的关于园区对接、政策落实、项目落地的相关问题。充实的内容，务实的经验分享，及时准确的答疑解惑，引起在线留学人员的热烈反响。

(责编：崔越、常红)