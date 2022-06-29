新华社德黑兰6月29日电（国际观察）美伊恢复间接谈判 伊核协议前景仍不明

新华社记者高文成

在欧盟协调下，伊朗和美国28日开始在卡塔尔首都多哈就伊朗核问题全面协议恢复履约问题进行间接谈判，给已经搁置3个多月的谈判再次注入动力。

分析人士认为，谈判重启显示美伊仍有重回伊核协议的较强意愿，但阻碍谈判取得成果的因素仍然存在，美伊双方的表态也很谨慎，谈判前景如何还有待观察。

易地重启

去年4月以来，伊核协议相关方已在奥地利首都维也纳举行8轮谈判。谈判一度进展到被认为距离达成协议只剩“临门一脚”，但终因美伊分歧过大自今年3月陷入僵局。6月8日，国际原子能机构理事会通过一项由美国等国起草的决议草案，指责伊朗同该机构缺乏合作。伊朗则采取回应措施，包括安装先进离心机和关闭国际原子能机构在伊朗核设施内运行的部分监控设备。这给伊核协议恢复履约前景进一步增添了不确定性。

6月25日，到访德黑兰的欧盟外交与安全政策高级代表博雷利与伊朗外长阿卜杜拉希扬宣布，恢复履约谈判将在数天内重启。博雷利说，谈判地点会在“一个海湾国家”，之所以改变谈判地点是因为谈判形式发生变化，只有伊朗、美国和欧盟三方参加。

伊朗外交部27日证实，谈判地点为多哈。伊朗谈判团队顾问穆罕默德·马兰迪说，伊朗选择卡塔尔作为谈判地点是因为卡塔尔是一个“友好国家”。

现实考量

分析人士认为，伊朗和美国愿意恢复谈判，以及欧盟积极斡旋，是三方出于各自利益考量的结果。

从美国方面看，拜登政府为了集中精力开展“大国竞争”，需要尽快从中东地区抽身。尽管不时对伊核协议恢复履约展露悲观情绪，但拜登政府一直表态致力于重返伊核协议，认为这是解决伊核问题的最佳途径。

同时，美国也担心谈判久拖不决产生更多不确定性。美国媒体援引美情报部门的评估称，伊朗积累足够高浓缩铀为核武器提供燃料的“突破时间”已从大约一年缩短到只有几周时间。

从伊朗方面看，伊朗经济面临高通胀、货币贬值等问题，要想脱困，就要借助谈判解除美国对伊制裁。

此外，美国智库中东研究所伊朗项目主任亚历克斯·瓦坦卡认为，美国11月将举行国会中期选举，民主党被认为将在选举中失去国会席位，因此德黑兰可能希望在选举前与拜登政府达成协议。而国际油价的高企和剩余产能的不足也让产油大国伊朗看到推动解除经济制裁的机会。

关于欧盟为何积极推动美伊恢复谈判，上海外国语大学中东研究所教授范鸿达认为，其中一个重要动机是缓解能源市场紧张。当前，欧洲陷入能源供应不足、能源价格飙升的困境，天气转冷后能源问题将更加突出。有分析认为，如果美国取消对伊制裁，伊朗日均可向国际市场多提供120万桶石油。

前景不明

尽管美伊都有谈判意愿，但双方能否通过谈判最终达成协议尚难预料。

伊朗伊斯兰共和国通讯社日前在分析文章中指出，重返伊核协议还面临关键障碍，其中之一就是伊朗领导层因美国前政府退出伊核协议而担心再次被骗。有声音认为，如果美国共和党在2024年大选后重新执政，将可能再次退出伊核协议，届时伊朗因被重新制裁而遭受的经济冲击将大于与拜登政府达成协议获得的短期利益。此外，伊朗与以色列等国的紧张关系也可能影响谈判，伊朗的一些敌对势力可能会加大破坏活动来阻碍美伊恢复履行伊核协议。

对于本轮谈判，总部设在比利时布鲁塞尔的智库国际危机研究组织伊朗问题专家阿里·瓦埃兹预测，美伊双方可能都更倾向于坚持各自立场，而不是做出实质性妥协。鉴于导致此前谈判停滞的美伊分歧仍然存在，双方对谈判前景的表态也都比较谨慎。

美国《华盛顿邮报》报道，有美方官员称：“我们不会预先判断（谈判结果），但我们会严格控制我们的期望。”伊朗外交部表示，博雷利日前访问伊朗时已向伊方转达了美方的意见，美方已承诺遵守伊核协议和联合国安理会2231号决议，并保障伊朗的经济利益。但鉴于美国曾经退出伊核协议，华盛顿是否会兑现其承诺需要拭目以待。

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