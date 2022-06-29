人民网北京6月29日电 （记者陈尚文）日前，由中国宋庆龄基金会、美国威斯里安学院共同主办，中华人民共和国名誉主席宋庆龄同志故居、上海宋庆龄故居纪念馆、广东孙中山故居纪念馆等联合承办的《孙中山宋庆龄与美国》文物图片展在美国威斯里安学院展出，图片展VR版在北京上线推出。

当地时间6月27日15时，《孙中山宋庆龄与美国》美国展的开幕式在佐治亚州梅肯市威斯里安学院威利特图书馆举行。学院院长、中国宋庆龄基金会理事薇薇安·福勒主持开幕式。中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥以视频方式出席开幕式并致辞。威斯里安学院师生代表50余人参加开幕式。

杭元祥指出，此次图片展是中美交往史的一个缩影，讲述的是孙中山、宋庆龄两位伟人同美国的深厚渊源。孙中山、宋庆龄与美国的故事已经过去了一个多世纪，历史证明，中美友好始终是人心所向，也让我们更加深刻认识到持续开展人文交流的重要意义。希望通过此次图片展，增进中美两国人民特别是青年朋友之间的认知和理解，成为新时代中美友好的使者，助力促进中美友好关系发展。中国宋庆龄基金会愿进一步密切与威斯里安学院的联系，积极开展人文交流，促进两国人民相知相近，为传承和续写两国人民友好交往新篇章作出新贡献。

福勒表示，威斯里安学院以有宋庆龄这样的校友为殊荣，很荣幸与中国宋庆龄基金会共同主办此次《孙中山宋庆龄与美国》文物图片展。展览涵盖孙中山早期从事革命，以及宋庆龄作为孙中山的夫人继承遗志毕生奋斗，跨越了世界历史的一个重要时期，具有重要的历史意义。她祝贺中国宋庆龄基金会成立40周年，感谢基金会多年来与威斯里安学院密切合作，共同推动了美中教育等领域交流。希望双方继续深化交流，共同完成宋庆龄的未竟事业，并衷心祝愿美中两国合作拥有美好的未来。

据悉，《孙中山宋庆龄与美国》文物图片展旨在通过回顾孙中山、宋庆龄与美国的历史渊源，推动中美文化交流，促进中美人民友好。此次展览以晚清以来百年历史为背景，以孙中山、宋庆龄生平为依托，以两位伟人与美国特别是宋庆龄与威斯里安学院的渊源为主线，包括赴美留学、投身革命、捍卫共和、团结抗战、和平友好、事业传承6个部分，共252张图片。图片展在美国威斯里安学院开展后，将于每周一至周四全天向公众开放，持续到8月底。国内方面，宋庆龄同志故居（北京）推出的图片展VR版，为观众带来全方位、立体化、高清式实景呈现和沉浸式体验。

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