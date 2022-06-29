方李邦琴（后排左二）与马修·特亚达（后排左一）同社区小朋友在社区园地。受访者供图

人民网旧金山6月28日电 （记者邓圩）一群华裔老人吹笛、拉琴、唱起小曲，非裔和亚裔的青少年志愿者在田园间劳作，各族裔小朋友奔跑嬉戏……美国旧金山市区保留的最后一个农场——方李邦琴社区园地，不但为附近的居民提供蔬菜，每周提供免费餐饮，在美国种族问题日渐加剧的当前，更成为亚裔和非裔等少数族裔和睦相处的家园。

日前，这处由当地知名侨领方李邦琴发起的社区绿色家园，迎来美国环境正义署和旧金山当地环境保护部门、有色人种协进组织、农场组织、青年组织的多位代表到访。方李邦琴社区园地因搭建少数族裔沟通与团结，构建社区民众绿色精神家园，唤起社区环境意识而获得各界赞赏。

专程从华盛顿来到旧金山的美国环境正义署署长马修·特亚达告诉记者：“这个农场将各族裔民众聚集到一起，在城市中实践绿色环保意识，携手并肩改善环境，增进交流，启发了民众对改善环境的认识。今后美国国家环境正义署将大力推广和支持这个农场实践的理念。”

“这片绿色园地为当地民众提供蔬菜，更成为凝聚感情的绿色家园，看到大家在这里唱歌、过节、过生日，其乐融融。”看着园地里悠然自得的民众，方李邦琴说，“尤其高兴地是看到亚裔社区在这个园地和非裔以及其它少数族裔和睦相处，携手共进、为保护少数族裔免受伤害共同发声。”

方李邦琴向前来参观的环境官员和社会组织介绍园地。受访者供图

(责编：艾雯、常红)