新华社休斯敦6月28日电（记者徐剑梅）截至美国中部时间28日晚，在得克萨斯州圣安东尼奥市一辆大货车车厢里发现的移民死亡人数升至51人。大货车司机已被捕，另有两人被起诉。

据报道，28日晚些时候，又有一名移民在当地医院死亡，使死亡人数升至51人，包括39名男性和12名女性。得州一些地方媒体报道说，死者中有5名未成年人。另有报道说，27日被送入医院治疗的十余名移民中，仍有人未脱离生命危险。

被捕的大货车司机据信为美国公民，被警方在事发现场附近田野里抓获。另有两名墨西哥公民被警方在位于圣安东尼奥的大货车登记地址拘捕，他们28日被起诉非法在美居留和非法持有枪支。

28日晚，人们冒雨在圣安东尼奥的一个公园为死亡移民举行了守夜活动。

这辆18轮大货车27日晚被发现时车厢里挤有近100人。车厢里没有水，空调也未工作。至少16人因中暑和脱水被送往当地医院，其中包括4名未成年人。这是美国近年来最严重的移民死亡事件之一。

得州地处美国中南部，同墨西哥接壤。2017年7月，在圣安东尼奥一家超市停车场发现一辆载有39名移民的货车，车上10人因中暑、窒息及脱水死亡。

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