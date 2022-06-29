驻旧金山总领事张建敏与中企代表会谈。北加州中企协供图

人民网旧金山6月28日电 （记者邓圩）“中美经贸合作是维护中美关系大局的‘压舱石’，是发展中美关系的‘助推器’。” 当地时间6月24日，中国驻旧金山总领事张建敏参加了履新以来首场中资企业座谈会并发表讲话。

在中关村硅谷创新中心召开的北加州中资企业协会理事会上，张建敏充分肯定北加州中企协近年协助会员单位在美快速、健康、安全发展，积极践行企业社会责任、努力融入当地社会，推进务实合作、促进北加州对华经贸，支持国内疫情防控等大量卓有成效的工作。

张建敏希望协会不断壮大会员单位队伍，切实加强自身能力建设，努力打造成为美西地区知名的企业协会。他提出，中企协要努力将自己锻造成了解中国市场的明白人，进入中国市场可以依靠的领路人。

面对机遇与挑战并存的重要历史时刻，张建敏表示中美经贸合作互利共赢的本质不会变，“脱钩”不符合任何一方的利益，并相信中美双边经贸关系终究将返回正确的轨道上。他提出，中企协在美深耕多年，有着丰富经验。在中美关系特殊时期，要未雨绸缪，带领、指导、督促会员企业融入当地社会，关心社区民生问题、焦点问题，努力提升自身能力，团结协作，行稳致远。

北加州中企协会长罗炜及19家理事单位代表出席座谈会。罗炜回顾了中企协扎根北加州25年以来积极壮大会员队伍，服务会员企业、履行社会责任、增强对外联系交流等方面取得的成就。参加会议的中资企业纷纷表示，将努力巩固中美民间互利共赢良好关系，指导、促进中企在美合法依规经营与践行社会责任，树立海外中资企业良好形象，提升水平，携手共进。

驻旧金山总领事张建敏与北加州中企协理事会成员座谈。北加州中企协供图

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