中国日报网6月28日电 葡萄酒、枸杞、乳制品全自动生产线……在宁夏两天三地的参观中，老外连连竖起大拇指。6月25日~26日，“中国有约 A Date with China”2022年国际媒体主题采访团来到宁夏，探访戈壁变绿洲的生态之路。

叙利亚短视频博主Zein Alabdin Ali “中国有约”国际媒体一行参观了位于宁夏银川的智汇园酒庄。该葡萄园是贺兰山东麓的核心葡萄产区。让媒体印象最深刻的是一个废弃的砂岩矿区如何在短短6年内变成葡萄园。Zein Alabdin Ali表示，他在中国待了很长时间，但从未参观过如此精美的酒庄。他喜欢品酒会后的干红葡萄酒。

26日，中外媒体记者来到吴忠市的伊利集团分公司，了解了乳制品生产研发过程，并参观了公司的全自动化生产线。记者们了解到，该公司在2021年实现了100万吨的历史性产量和100亿元的年收入，使其成为第一个同时实现两项记录的液体乳制品生产基地。据了解，吴忠市总面积2.14万平方公里，在全市范围内建立了143个奶牛场，近30万头牲畜为全国10家奶制品生产商提供原料奶。此外，该市还整合了其他行业，打造了一体化产业，包括乳制品包装和冷链物流等。

随后记者们又走进宁夏中宁县玺赞庄园枸杞种植基地和枸杞精深加工车间，深入了解宁夏枸杞产业地域品牌在推动地方经济高质量发展方面取得的新业绩、新突破。

俄罗斯的自媒体作者Sabina Makarova说，第一次看到这么大面积的枸杞基地，亲身感受到了中宁枸杞产业的发展壮大。在了解完中宁枸杞历史文化、产业发展、产品特色等情况后，蓬勃发展的中宁枸杞产业和道地美味的珍品枸杞给中外媒体记者留下了深刻印象。她表示，将挖掘更多有价值的新闻素材，全方位报道中宁和中宁枸杞产业，让更多的人关注中国宁夏中宁、爱上中宁枸杞，持续提升中宁枸杞品牌影响力和美誉度。

（剪辑：胡晓珊 编辑：韩鹤）

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