中新网6月28日电 (记者 孟湘君 彭大伟)6月24日，金砖国家领导人第十四次会晤期间，全球发展高层对话会举行。多国专家结合此次对话会，深入解读金砖国家合作机制的贡献和作用。

另一种治理思路：“人民至上”

美国华盛顿智库全球安全研究所(IAGS)联席所长、美国能源安全理事会高级顾问盖尔·鲁夫特对中新网指出，金砖国家对世界的主要贡献，就是它代表全球南方国家发出了自己的声音，而这是其他任何国际组织都没能恰当地顾及到的。

鲁夫特认为，金砖机制提供了一种新的治理思路，即国际体系可以不再由富裕国家统治，可以不再以国家财富来下定论，而是遵循“人民至上”原则。

在金砖国家提供的另一种世界秩序当中，发展中国家及其关心的问题得到了更好的体现。

印度中国经济文化促进会秘书长(ICEC)默罕默德·萨奇夫则指出，作为全球经济治理改革的主导力量，金砖国家的作用能否得到提升，答案在于其打算如何适应新的现实。

萨奇夫举例称，现有国际体系以单边主义和排外主义为主导，俄乌冲突可能是一次“不应错过的机会”，金砖国家有望借此改变现状，致力于实现改革国际体系的最初目标。

为《联合国宪章》投下信任票

鲁夫特说，当前，国际上去全球化和制造分裂的一些力量逐渐增强。在此情况下，就更需要遵守《联合国宪章》的宗旨和原则。

资料图：当地时间3月7日，联合国安理会在纽约联合国总部审议乌克兰人道主义问题。 中新社记者 廖攀 摄

此次金砖国家领导人会晤，相当于对《联合国宪章》投下了“信任票”。

他同时解读称，西方主导的国际秩序未能阻止俄乌冲突爆发，也未能遏制住大流行病，更没有防止住这些事对经济产生影响。

这次金砖会晤，也是广大发展中国家联合发出的一种声音，即共同呼吁美国及其盟友，停止其近期政策所造成的经济混乱和金融分裂。

展现抵御西方霸权的勇气

鲁夫特认为，金砖国家会晤的举办说明，“美式和平”正在“终结”， 美国及其盟国支配其他国家政治和经济体系并抑制其增长的日子，已“一去不复返了”。

6月22日，2022年金砖国家工商论坛举行“加强协调合作，增强产业链供应链韧性”专题研讨。中新社记者 韩海丹 摄

他表示，在国际事务当中，能为小国挺身而出的大国所领导的一种新兴力量，正在崛起。中小国家不再孤单，也不会再甘于被西方欺凌和胁迫。

萨奇夫则指出，金砖这一“全球南方国家联盟”的出现打破了西方霸权，可能成为地缘政治规则的改变者。

他认为，在新的地缘政治现实中，很多东西都在变化，局势仍未明朗，为新叙事创造了空间。金砖和其他志同道合的国家，是时候努力去建立一个不依赖于美国主导的经济机构的组织了。

通过建立金砖国家新开发银行和应急储备安排等举措，萨奇夫表示，金砖国家“证明了自己抵御西方经济和制度力量的勇气”。(完)

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