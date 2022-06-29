美国执法部门28日通报，得克萨斯州圣安东尼奥市一辆大货车车厢里发现的移民死亡人数升至51人，已有2名墨西哥公民因这一事件遭起诉。

最新消息显示，死者中39人为男性，12人为女性。另有10余人幸存，包括4名未成年人。

路透社28日援引法庭文件和美国官员的话报道，调查人员追踪车辆注册信息至圣安东尼奥市一处地址，逮捕两名墨西哥公民。这两人在美国非法定居，被控罪名是非法持有枪支。

货车司机也遭执法部门拘留，可能受到起诉。据信这名司机是美国人，不过媒体报道，他截至28日晚仍在接受治疗。

27日傍晚，执法人员接警后在大货车车厢里发现40多具移民遗体，另有多名移民送医后不治。这是美国近年来已知最严重的移民死亡事件之一。当地官员说这是一起“人间惨剧”。

事发当天，圣安东尼奥最高气温达38摄氏度。执法部门通报，大货车车厢内没有水和空调，一些人摸起来很“烫”，多人因中暑和脱水被送往当地医院。

美国海关与边境保护局和其他执法部门多名不愿公开姓名的官员告诉媒体记者，这辆卡车原本可能载有约100人，看似要将移民运至他们将要工作的地方。移民们身上被喷洒了有刺鼻气味的物质，这是人口走私集团用来躲避警犬嗅探的方式之一。

多国确认，死者中有至少27名墨西哥公民、3名危地马拉公民和4名洪都拉斯公民。其余死者的身份暂时不清楚。

墨西哥外交部长马塞洛·埃布拉德28日在社交媒体上说，他已与美国国土安全部长亚历杭德罗·马约卡斯就这起“惨剧”通过话，“墨西哥和美国将一起找出并惩罚肇事者”。

美国总统约瑟夫·拜登28日说这一事件“令人震惊”，承诺加大对人口走私犯罪组织的打击力度。

不过，美国民主、共和两党围绕此事继续互相指责。共和党籍得州州长格雷格·阿博特指责拜登政府的边境政策导致惨剧发生。民主党籍得州官员丽贝卡·克莱-弗洛里斯则批评阿博特在救援仍在持续之际“指指点点”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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