新华社悉尼6月29日电（记者郝亚琳）中国驻澳大利亚大使肖千近日在悉尼科技大学澳中关系研究院发表演讲，就推动中澳关系重回健康稳定发展的正确轨道提出五方面建议。

肖千说，日前澳大利亚选举产生新一届政府，为中澳关系改善提供了可能的机遇。澳新政府成立后，双方有一些沟通和交往，对双边关系十分重要。如何保持势头，推动双边关系早日重回健康稳定发展的正确轨道，需要双方认真思考、共同努力。重启中澳关系需要切实行动，做到以下五方面至关重要：

首先，政治上要相互尊重。中澳关系是主权国家之间的关系，彼此尊重主权和领土完整、政治制度和发展模式是双方交往的基本原则。中澳政治和社会制度差异明显，但只要坚持相互尊重，完全可以和谐共处。

其次，经济上要互利共赢。中澳交流与合作取得的丰硕成果表明，两国关系的本质是互利共赢。可以预见，这一本质将来不会变，而且会继续增强。同时也应看到，深化拓展两国互利合作需要良好的政策环境。

第三，安全上要客观理性。中澳之间有广泛的共同利益，没有历史积怨和根本利益冲突。中国的发展强大对澳是机遇而非威胁。两国有充分理由成为朋友和伙伴，而不是对手和敌人。

第四，国际地区事务要沟通协作。中澳同为亚太地区重要国家，都是开放型经济体，在多个多边框架下拥有广泛共识，在打击恐怖主义和跨国犯罪、应对气候变化、减灾救灾及联合国维和行动等领域深化合作，符合两国和两国人民根本利益，有利于促进国际和地区的和平、稳定与繁荣。

第五，矛盾分歧要妥善处理。中澳共同利益远大于分歧，双方理应为了两国和两国人民的利益继续开展合作，同时通过建设性对话扩大共识、缩小分歧。对于一时难以化解的问题，要加强管控，妥善处理，避免影响两国关系大局。

肖千强调，中澳关系对双方都很重要。中方始终从战略高度和长远角度看待和发展中澳关系，致力于同澳方开展友好交流合作。这一政策没有改变。今年是中澳建交50周年，希望澳方与中方共同努力，秉持相互尊重、互利共赢原则，采取实际行动，推动两国关系早日重回正确轨道。

(责编：燕勐、刘洁妍)