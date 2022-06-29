新华社纽约6月28日电 综述：经济衰退担忧刺激纽约股市显著下挫

新华社记者刘亚南

由于市场对美国可能陷入经济衰退的担忧加剧，纽约股市三大股指28日显著下挫。

截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌491.27点，收于30946.99点，跌幅为1.56%。标准普尔500种股票指数下跌78.56点，收于3821.55点，跌幅为2.01%。纳斯达克综合指数下跌343.01点，收于11181.54点，跌幅为2.98%。

当天公布的多项宏观经济数据表现疲弱打压市场信心。研究机构世界大型企业研究会公布的数据显示，美国6月份消费者信心指数为98.7，为2021年2月以来最低点，低于市场预期的101，而5月份数值则从106.4修正为103.2。衡量消费者短期对收入、商业和就业市场前景预期的指数从5月份的73.7降至66.4，为2013年3月以来最低点。

世界大型企业研究会负责经济指标的高级主管林恩·弗朗哥说，消费者对前景预期的恶化由通胀担忧加剧驱动，尤其是汽油和食品价格上涨。预期指数目前已远低于80，显示今年下半年经济增长将走弱，在年底出现经济衰退的风险增加。

里士满联邦储备银行公布的数据显示，该行所辖地区6月份制造业景气指数为负11，弱于5月份的负9。

近日有多个市场研究机构和专家认为，美国经济已经或即将陷入衰退，也令市场承压。

知名投资人、美国ARK投资管理公司首席执行官凯西·伍德28日接受媒体采访时表示，美国已经处于经济衰退之中，经济面临的大麻烦是过多库存推高成本，沃尔玛和塔吉特等企业的利润与预期之间的差距将变大。

宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融学教授杰雷米·西格尔表示，美国经济正处于温和衰退之中，今年上半年经济将出现负增长，经济增长放缓将持续到今年三季度。

美国前财政部长、哈佛大学教授萨默斯日前指出，未来两年，美国几乎不可避免地会出现经济衰退。

美国独立咨询联盟公司首席投资官克里斯·扎卡雷利则认为，美国经济目前处在转折点上，消费者信心和金融环境显示经济将放缓。

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