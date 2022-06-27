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金砖国家数字经济伙伴关系框架开启金砖国家数字经济合作新进程

2022年06月27日23:04 | 来源：新华网
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新华社北京6月27日电（记者谢希瑶）商务部国际司副司长陈超27日表示，金砖国家领导人第十四次会晤达成的《金砖国家数字经济伙伴关系框架》，就深化金砖国家数字经济合作形成重要共识，开启了金砖国家数字经济合作新进程。

当天，陈超接受媒体采访，解读金砖国家领导人第十四次会晤有关经贸成果。他提到，框架是一份具有前瞻性、包容性和以行动为导向的重要成果文件；框架为未来合作提供了机制保障；将通过开展务实合作推动框架的落实。

具体而言，陈超指出，作为金砖经贸领域第一份数字经济合作专门文件，框架纳入了数字认证、电子支付、电子交易单据、数据隐私和安全、网上争端解决等当前数字经济前沿领域，并同意就人工智能等新兴技术开展合作；针对金砖成员数字经济发展水平不同的现状，框架把弥合数字鸿沟作为重点之一，鼓励开展能力建设和政策实践分享，缩小数字基础设施、数字技术、数字服务和数字技能发展方面的差距；明确了数字经济的合作方向和重点领域，提出了提高港口数字化水平、鼓励数字基础设施投资、提升中小微企业能力等17条合作举措；金砖五国同意升级电子商务工作组为数字经济工作组，为推动落实数字经济合作作出重要的制度性安排。

谈及如何推动框架落实，陈超介绍，今年中方作为金砖国家主席国组织了一系列活动来深化金砖国家数字经济领域务实合作：中方在“第四届双品网购节”期间开展了“买在金砖”网上促销活动，有力促进了金砖国家优质特色商品在华销售；下半年，还将举办金砖国家数字经济对话会、“云上大讲堂”电商培训金砖专场等活动，从贸易投资视角聚焦金砖国家数字经济发展，与来自其他金砖成员的官产学界共话未来合作路径；邀请联合国贸发会议、国际贸易中心等国际组织为金砖数字经济合作撰写了首份《金砖国家数字经济报告》，为五国合作提供技术支持等。

“中方愿与其他各方一道，落实好相关合作共识，积极开展政策交流、能力建设和最佳实践分享等合作，激发数字经济合作的潜能和活力，造福金砖五国人民。”陈超说。

(责编：周志华(实习生)、杨光宇)

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