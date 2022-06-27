第三届中国东盟友好合作主题短视频大赛举行线上启动仪式。中国驻东盟使团供图

人民网雅加达6月27日电 （记者张杰）27日，第三届中国东盟友好合作主题短视频大赛举行线上启动仪式。中国外交部部长助理吴江浩，缅甸外交部常秘千埃，东盟副秘书长艾格帕，中国驻东盟大使邓锡军，缅甸常驻东盟代表昂苗敏大使，中国外文局副局长陆彩荣，中国公共外交协会副会长胡正跃，中国国家广播电视总局国际合作司副司长燕旎，中国外文局副总编辑、中国对外书刊出版发行中心主任陈实，无锡市人民政府副市长周文栋等出席并致辞。东盟国家常驻东盟代表和外交官、有关中外媒体、社交媒体代表等百余人出席。仪式在脸谱、推特、抖音、新浪、学习强国等中外新媒体平台直播，观看人次约1300万人次。

吴江浩表示，中国东盟短视频大赛为了解双方友好合作提供了一个全新的视角和平台，吸引各国民众特别是青年朋友们广泛参与。中国东盟全面战略合作每天都在诞生新故事，创造新历史。期待短视频大赛不断做强做大，把中国东盟友好故事记录好、讲述好、传播好。期待各位参赛者呈现更多真实、立体、多彩、鲜活的作品，感染激励双方更多普通民众共同为中国东盟“五大家园”建设贡献力量。

千埃表示，去年中国东盟建立全面战略伙伴关系，标志着双方关系掀开新篇章。举办短视频大赛体现了双方致力于增进年轻一代相互了解和友好的坚定决心。大赛有助于在东盟和中国形成一个由专业视频制作人、社交媒体博主、短视频爱好者组成的网络，促进双方民众更多了解彼此文化和文明，有效推动地区民众相知相亲并形成凝聚力。希望第三届大赛涌现出更多关注东盟中国务实合作、人文交流、共同抗击疫情、环境保护的优秀作品，展现双方人民之间友谊的活力和动力。

艾格帕表示，当前东盟与中国友好合作进入新阶段、达到新高度。中国东盟短视频大赛利用数字技术增进了民众对双方友好合作关系的了解和认识，有效增进了双方人民的友谊。期待双方青年踊跃参加比赛，希望大赛激发青年更大的想象力和创造力，通过短视频讲述好双方民众的故事，讲述好东盟与中国深厚的友谊。

邓锡军表示，第三届短视频大赛在中国东盟建立全面战略伙伴关系开局之年举办，相信将成为开启双方人文交往美好未来的新起点。一是期待大赛聚焦中国东盟“五大家园”建设，助力构建更为紧密的中国东盟命运共同体；二是期待大赛进一步增进双方民心相通，通过展示友好合作的鲜活故事促进双方人民相知相亲；三是期待大赛向国际社会传递中国东盟共促地区和平稳定、发展繁荣的坚定信心。

昂苗敏大使表示，人文合作和民间友好是促进东盟与中国关系的重要领域。短视频大赛为之搭建了平台，重要作用越来越得到彰显。随着大赛逐年举办，东盟民众特别是青年对双方关系的浓厚兴趣和促进双方友好合作的意识不断提升，期待今年更多民众踊跃参赛投稿。

陆彩荣表示，期待本届大赛继续关注双方合作中的友好故事，增进双方了解；发挥青年力量，增强大赛作品的鲜活力；深化媒体合作，拓展大赛作品的传播力。希望各方秉承共同的发展利益、共同的和平愿景、共同的文化精神以及共同的民本理念，持续深化双方人文交流合作，助力中国东盟全面战略伙伴关系落到实处。

胡正跃表示，中国东盟合作具有深厚的民意基础，它植根于长期历史交往和相互文化认同，贯穿于互惠互利的全方位合作，体现在守望相助、共克时艰的巨大考验来临之际。相信双方友好合作将继续健康稳定发展。期待在本次大赛中看到更多有温度有深度的作品，使之成为拉近双方民众感情、增进相互理解的重要窗口和桥梁。

燕旎表示，短视频大赛的参与面、专业性、关注度、影响力不断提升，优秀作品生动诠释了双方情相近、心相通的传统友谊，讲述了讲信修睦、守望相助的精彩故事，展现了合作共赢、共同发展的美好图景。期待双方广电视听媒体为构建更为紧密的中国东盟命运共同体和人类命运共同体作出更大贡献。

陈实表示，短视频大赛已成为双方人文交流领域重要的品牌活动，创作者们用自己独特的视角观察、记录、讲述着中国东盟友好合作的故事，使双方民众更加相知、相亲、相融。期待各方加强合作，以更生动、鲜活的方式，更广阔的视角，更好的效果在更高的平台推动国际传播事业的发展。

周文栋表示，中国与东盟国家地方城市合作前景光明。无锡希望依托中国东盟友好合作主题短视频大赛等平台，共同继承和发扬开放包容、互利共赢的丝路精神，大力推进与东盟城市间的互联互通、互学互鉴、互利共赢，在各领域开展更加深入、务实的交流合作，为中国东盟的和平与繁荣作出无锡贡献。

第三届中国东盟友好合作主题短视频大赛由中国驻东盟使团、中国国家广播电视总局、缅甸常驻东盟使团、中国外文局、东盟秘书处、中国外交部亚洲司、中国公共外交协会、无锡市人民政府联合主办，中国对外书刊出版发行中心（国际传播发展中心）、中国广西壮族自治区广播电视局、无锡市外办、咪咕文化科技有限公司承办，中央民族大学、中国传媒大学国家公共关系与战略传播研究院为支持单位，中国东盟合作基金出资。

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