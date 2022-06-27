总台央视记者：据报道，24日拉丁美洲社会科学院举行第24届大会，高票通过决议，接纳中国成为该院观察员国。中国国务委员兼外长王毅应邀发表视频致辞，中方能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：近日，拉丁美洲社会科学院在厄瓜多尔基多举行了第24届大会。经大会投票表决，中国正式成为该院观察员国。王毅国务委员兼外长在应邀向大会作视频致辞时表示，中国高度重视同拉美社科院合作，愿以成为拉美社科院观察员国为契机，进一步密切双方合作，加强中拉交流互鉴，为实现中拉可持续发展贡献更多智慧和力量。前不久，习近平主席提出全球发展倡议和全球安全倡议，为维护世界和平与安全、促进全球可持续发展指明了方向。中方愿同拉美和加勒比各国携手合作，共同守护和平安宁，推动经济复苏，增进人民福祉，构建中拉命运共同体。

会后，中国驻厄瓜多尔大使举办庆祝活动，拉美社科院高级理事会主席巴尔德斯、秘书长阿特曼—波旁、正在访拉的中国政府拉美事务特别代表邱小琪、中国驻哥斯达黎加、驻萨尔瓦多大使等出席。阿特曼—波旁秘书长代表拉方高度赞赏中国致力于加强同拉美和加勒比国家学术交流，表示愿进一步深化拉中人文互鉴，促进创新发展，造福双方民众。

中国成为拉美社科院观察员国是中拉关系中的一件大事和喜事，也是近十年中国同拉美和加勒比地区组织首次建立机制性关系。去年以来，双方共同举办了“当代中国讲堂”系列活动，为增进中国同拉美和加勒比国家相互了解和信任发挥了积极作用。今后，中国愿同拉美社科院一道，进一步夯实中拉关系民意基础，促进地区各国更好参与全球发展倡议和全球安全倡议，携手推动构建中拉命运共同体。

中新社记者：继美国政府上周宣布所谓“维吾尔强迫劳动预防法”生效后，25日，白宫国安会战略沟通协调员柯比在谈及G7峰会时，再次对中国所谓“强迫劳动”问题表达关切。发言人对此有何回应？

赵立坚：强迫劳动不在中国，而在美国。一段时间以来，美国为实现“以疆制华”的阴险图谋，反复翻炒所谓新疆存在“强迫劳动”的弥天大谎，妄图在新疆制造“强迫失业”。事实上，美国这些荒谬指控是美国自身罪责的映射。

强迫劳动是美国自诞生伊始便已存在的顽瘴痼疾，漫长的蓄奴史就是其大搞强迫劳动的铁证。据统计，1525年至1866年间，累计有超过1250万非洲人被贩运到美洲从事强迫劳动。大量黑奴被迫从事社会底层劳动，被严苛的工作条件、高强度的劳动、奴隶主的皮鞭折磨侵害。美国的发家史，浸透着奴隶的血泪、汗水和生命。

时至今日，美国依然是强迫劳动重灾区，堪称“现代奴隶制”国家。美国丹佛大学网站曾刊文披露，目前在美至少有50多万人生活在现代奴隶制下并被强迫劳动。美国强迫劳动现象无处不在，在家政、农业种植、旅游销售、餐饮行业、医疗和美容服务等23个行业或领域贩卖劳动力现象尤为突出。美国是强迫劳动、奴役受害者的来源国、中转国和目的地国，合法和非法行业都存在贩卖人口情况，每年从境外贩卖至全美从事强迫劳动的人口多达10万人。美国至今仍有约50万童工从事农业劳作，国际劳工组织连续多年对美国农场童工严重工伤表示关切。

美国政府一边忙着罗织他国“强迫劳动”的谎言谣言，一边却对本国强迫劳动问题听之任之。美国至今仍未批准《1930年强迫劳动公约》。看样子，“人权灯塔”的光，照不亮美国自己的“黑历史”；美国“人权工具箱”里的枪，从不瞄准美国自己的社会痼疾。美方应该趁早正视自身严重的强迫劳动问题，回应国际社会关切。毕竟美国造别人的谣，洗不白自己的地。

凤凰卫视记者：24日，美国白宫发表声明，宣布同澳大利亚、日本、新西兰、英国正式建立“蓝色太平洋伙伴关系”。声明称，五国将在这一框架下密切合作来应对“基于规则的国际秩序”承压上升等挑战，并且支持太平洋地区的繁荣、韧性和安全，同太平洋岛国在气变、海上安全、卫生等领域开展合作。中方对此有何评论？

赵立坚：日前，王毅国务委员兼外长对南太建交岛国进行“全覆盖”访问，为双方全面战略伙伴关系发展注入新的强劲动力。中国和岛国珍视彼此之间的传统友谊，致力于增进政治互信，深化务实合作，携手应对挑战，实现共同发展。

中方乐见有意愿的国家为促进南太岛国发展繁荣多做实事。同时我想强调，任何针对南太地区的合作倡议都应顺应和平发展、合作共赢的时代潮流，尊重太平洋岛国的独立和主权。他们不应该拉帮结派、搞“小圈子”，更不应该针对第三方或损害第三方利益。

总台央视记者：6月26日，柬埔寨国家选举委员会公布第五届乡（分区）理事会选举正式结果，人民党获压倒性胜利。请问中方对此有何评价?

赵立坚：中方祝贺柬埔寨顺利举行第五届乡（分区）理事会选举，祝贺柬埔寨人民党赢得选举。中方愿同柬方共同努力，携手打造具有战略意义的命运共同体，更好造福两国人民。

巴通社记者：中国在金砖国家领导人会晤期间主办了全球发展高层对话会。有媒体关注巴基斯坦的参与情况。你对此有何评论？

赵立坚：举行全球发展高层对话会由金砖国家基于协商确定。中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。巴基斯坦是“全球发展倡议之友”小组重要成员。中方高度重视巴基斯坦在促进全球发展、推动落实联合国2030年可持续发展议程和区域合作中发挥的重要作用，一直同巴基斯坦保持密切沟通协作。中巴两国在发展问题上开展了大量合作，已为两国和地区人民带来了实实在在的利益。中方将一如既往地将巴基斯坦作为落实全球发展倡议的优先合作伙伴，愿与巴方一道推动全球发展事业。

《北京青年报》记者：据报道，美国联邦最高法院23日通过一项裁决，推翻纽约州一项限制民众在外隐蔽携枪的法律。这引发美国舆论的一片哗然，也增加了美国内对枪支暴力进一步失控的担忧。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。我还看到，就在这一裁决通过的第二天，美国芝加哥街头枪声再起，一名仅5个月大的女婴不幸中弹身亡。

作为世界上枪支暴力最严重的国家，美国枪支暴力受害者数量屡创新高，平均每天就有122人死于枪口之下。对于美国民众而言，枪支暴力的阴霾、被迫死亡的恐惧几乎笼罩着每一天。据美国“枪支暴力档案”网站统计数据，今年以来，美国已有近2.1万人因枪支暴力失去生命。美国已发生279起造成至少4人死伤的“大规模枪击”事件。面对如此惨烈的数据，美国政客却没有采取任何实质性举措。

人们不禁要问，面对无数逝去的生命和受伤的家庭，美国政客们除了政治作秀，又做了些什么？美国得克萨斯州罗布小学枪击事件阴霾还未消散，新悲剧又轮番上演，不断冲击道德底线。美国政客们如果连自己国家孩子生命都不能好好保护，还妄谈什么别国人权?

总台国广记者：近日，柬埔寨国王西哈莫尼和太后莫尼列就中国南方洪涝灾害表示慰问并捐款。请问中方对此有何评价?

赵立坚：中国和柬埔寨作为铁杆朋友，一直有着相互支持、相互帮助的传统。西哈莫尼国王和莫尼列太后多次在中国遭遇自然灾害时慷慨相助。此次他们再次支持中方抗击洪涝灾害，这体现了柬埔寨王室对中国人民的深情厚谊，也是中柬命运共同体精神的生动写照。中方对此表示高度赞赏和衷心感谢。

路透社记者：目前正在举行会晤的七国集团领导人表示，他们的目标是为基础设施筹集6000亿美元，主要是发展中国家的基础设施项目，以对抗中国的“一带一路”倡议。中方对此有何评论？

赵立坚：我看到了有关报道。他们还说中国的“一带一路”造成了“债务陷阱”。所谓“一带一路”造成“债务陷阱”完全是个伪命题。“一带一路”倡议提出9年来，始终秉持共商共建共享原则，为有关国家人民带来了实实在在的利益。据世界银行测算，“一带一路”框架下的交通基础设施项目若全部得以实施，到2030年，每年将有望为全球产生1.6万亿美元收益，占全球GDP1.3%，其中90%由伙伴国分享，低收入和中低收入国家受益更多。2015至2030年间，760万人将因此摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困。事实上，没有任何一个“一带一路”合作伙伴国家认可所谓“一带一路”造成“债务陷阱”的说法。事实上，美国才是“债务陷阱”的真正制造者，美国扩张性货币政策、缺乏监管的金融创新、恶意做空等行径，加剧发展中国家债务负担，对有关国家落入“债务陷阱”更是难辞其咎。

关于你提到的七国集团提出的新倡议，中方始终欢迎一切促进全球基建的倡议。我们认为各类相关倡议不存在彼此取代的问题。我们反对打着基础设施建设旗号推进地缘政治算计、抹黑污蔑“一带一路”倡议的言行。

我也注意到，一年前，同样是在七国集团峰会上，美方提出“重建更好世界”（B3W）倡议，承诺推进有别于“一带一路”的全球基础设施建设。不论是“重建更好世界”倡议，还是别的什么倡议，国际社会希望看到的是真金白银和实实在在造福于民的项目。

彭博社记者：习近平主席将亲自出席还是以视频方式出席7月1日的香港相关庆祝活动？

赵立坚：我们已经就此发布消息。具体问题请向主管部门询问。

法新社记者：据澳大利亚媒体报道，中国邀请十个太平洋岛国的部长下个月与王毅外长举行视频会议。你能否证实？

赵立坚：据我所知，有关报道严重偏离事实。

彭博社记者：乌兹别克斯坦能源部上周表示，上合组织成员国近期举行会谈，讨论能源安全和可再生能源等多个能源领域的合作。中国将在这方面合作中发挥什么作用？在此次会议上，中国和俄罗斯是否就能源贸易和能源安全达成了任何具体协议？

赵立坚：你提到的具体问题，请你向主管部门询问。我想告诉你的是，20多年来，上合组织始终秉持“上海精神”，不断深化各领域合作，开创了全新合作模式，为维护地区安全稳定、促进各国发展振兴发挥了重要作用。中方愿同各方一道，继续深化政治、安全、经贸、能源、人文等各领域合作，为促进地区乃至世界和平与发展贡献“上合力量”。

法新社记者：二十国集团外长会将于下月在印尼举行。王毅国务委员兼外长将亲自出席还是以视频方式参加？

赵立坚：请你保持关注，我们会及时发布有关消息。

路透社记者：图瓦卢外长退出了在葡萄牙举行的联合国海洋大会，原因是图瓦卢代表团名单上的三名台湾人被拒绝予以参会资质。中方对此有何评论？

赵立坚：世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。一个中国原则是国际关系基本准则和国际社会普遍共识，也是联合国大会2758号决议确认的根本原则。台湾当局惯于在国际上搞“小动作”，其所谓人员自降人格，甘当别的国家的随从，企图挤进联合国海洋大会，这只能自取其辱。中方践行真正多边主义，支持各方合法依规参加联合国海洋大会。

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