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外交部：美国才是“债务陷阱”的真正制造者

2022年06月27日20:40 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月27日电（记者伍岳）针对美方所谓“一带一路”造成“债务陷阱”的说法，外交部发言人赵立坚27日表示，这完全是个伪命题，没有任何一个“一带一路”合作伙伴国家认可所谓“一带一路”造成“债务陷阱”的说法，事实上美国才是“债务陷阱”的真正制造者。

　　当日例行记者会上，有记者问：6月26日，美国总统拜登出席七国集团峰会期间宣布，正式启动“全球基础设施和投资伙伴关系”。美国不具名高官称，中方“一带一路”倡议已存在数年，中方更在意的是建立经济和地缘政治支点，而非造福当地民众。七国集团推出的新倡议将为造成“债务陷阱”的基建合作模式提供替代选项。中方对此有何回应？

　　赵立坚说，所谓“一带一路”造成“债务陷阱”完全是个伪命题。“一带一路”倡议提出9年来，始终秉持共商共建共享原则，为有关国家人民带来了实实在在的利益。据世界银行测算，“一带一路”框架下的交通基础设施项目若全部得以实施，到2030年，每年将有望为全球产生1.6万亿美元收益，占全球GDP1.3%，其中90%由伙伴国分享，低收入和中低收入国家受益更多。2015至2030年间，760万人将因此摆脱极端贫困，3200万人摆脱中度贫困。

　　“事实上，没有任何一个‘一带一路’合作伙伴国家认可所谓‘一带一路’造成‘债务陷阱’的说法。”赵立坚说，“美国才是‘债务陷阱’的真正制造者，美国的扩张性货币政策，缺乏监管的金融创新，恶意做空等行径，加剧发展中国家债务负担，对有关国家落入‘债务陷阱’难辞其咎。”

　　赵立坚说，关于七国集团提出的新倡议，中方始终欢迎一切促进全球基建的倡议，各类相关倡议不存在彼此取代的问题。中方反对打着基础设施建设旗号，推进地缘政治算计，抹黑污蔑“一带一路”倡议的言行。

　　“一年前，同样是在七国集团峰会上，美方提出‘重建更好世界’倡议，承诺推进有别于‘一带一路’的全球基础设施建设。”赵立坚说，“不论是‘重建更好世界’还是别的什么倡议，国际社会希望看到的是真金白银和实实在在造福于民的项目。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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