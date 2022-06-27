新华社柏林6月27日电 专访：“与中国文学打交道是一辈子的事”——访德国汉学家吴漠汀

新华社记者张毅荣

“与中国文学打交道是一辈子的事，”德国知名汉学家吴漠汀（德文名马丁·韦斯勒）说，“新的文学作品不断涌现，我想尽可能地多去阅读，把有趣的作品译介给德国读者。”

吴漠汀是欧洲科学院院士、欧盟让·莫内讲席教授，他不仅是中国古典小说《红楼梦》的首部完整德文译本的主要译者之一，还曾翻译鲁迅、巴金、钱钟书、王蒙、韩少功、贾平凹、徐则臣等中国现当代作家的大量作品。吴漠汀目前任中国湖南师范大学“潇湘学者”特聘教授、国际汉学中心主任，并曾荣获2020年度中国政府友谊奖。

在日前接受新华社记者视频采访时，吴漠汀忆起自己读高中时与中国文学结缘的经历，“1987年，我参加了在家乡明斯特举办的一场诗歌朗诵会。当时中国诗人绿原（原名刘仁甫）在会上朗诵了一首讲述自己生平的诗，深深吸引了我。”

在后来的互动中，绿原注意到了吴漠汀对中国和中国文学的兴趣，送给他一支毛笔和一方砚台，鼓励他学习中文，给自己写信，“毛笔和砚台至今仍在我书架上，占据着特殊的位置。”

由此，吴漠汀踏上了研习中文的道路，并在十多年后和另一名译者合作出版了中国古典小说《红楼梦》的首部完整德文译本，“当然我没有停止脚步，目前还在进行译本第四版的修改。”

“学习中文后我来到中国，进入北京大学。学习期间，我和同学们一起翻译了王蒙的短篇小说《坚硬的稀粥》。王蒙还曾邀请我去他家做客。”“就这样，我又踏入了中国现当代文学的世界，陆续研读并翻译了鲁迅、巴金、钱钟书，以及韩少功、贾平凹、徐则臣等作家的作品。”

吴漠汀告诉记者，自己在翻译研究中，了解并热爱上中国的书法、绘画、戏曲、服饰、饮食、手工艺等。在他看来，中国文学与文化、社会紧密相连。他认为，中国传统文化蕴含开放包容、爱好和平、耐心毅力、和而不同、追求正义等特质。“这些特质不仅对中国至关重要，也是世界文化的典范。”

“我们都面临同样挑战——新冠大流行、气候变化、贫困、腐败……对这些涉及我们所有人的问题，不同国家给出了不同答案。我们应该相互学习，相互倾听，共同努力加以解决。”吴漠汀说。

因在翻译中国文学作品、促进中国文化传播方面做出的卓越贡献，吴漠汀荣获2020年度中国政府友谊奖，“这对我既是极大的荣誉，也是巨大的激励，”“我们看到，在中国有大量国外知名文学作品被译成中文。但在德国，只有相对较少的中国作品被译成德文。”

为此，吴漠汀召集一批汉学家成立了翻译工作坊，“我们的工作就是促进中国文化的传播，促进世界的沟通和相互理解。”（参与记者：姚羽）

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