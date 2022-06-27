人民网仰光6月27日电 （记者李秉新）由仰光中国文化中心举办的“庆祝中缅建交72周年”线上系列活动日前落下帷幕。活动展示了中缅两国秀美的自然风光、历史文化以及独特的民俗风情，传递中缅两国睦邻友好关系及两国人民传统“胞波”情谊。

胞波感情重，江水溯源长。中缅山水相连，地缘相近，人缘相亲，文缘相通，“胞波”情谊历经千年始终如一。中缅两国1950年6月8日正式建交以来，双方始终心意相通，真诚相交，各领域友好交流与合作取得丰硕成果。特别是进入新世纪以来，双方在政治、经济、文化、科技等各领域友好合作全面推进，两国人民传统胞波友谊不断向前发展。

本次系列活动推出的项目主题鲜明，内涵丰富，形式生动，突出中缅两国的双向交流与展示。“携手72载 共话胞波情谊︱中缅风光美 胞波情谊深”视频图片展，展示中缅两国秀美的自然风光、深厚的历史文化以及淳朴的民风；“中缅文化对对碰之美食篇”探讨中国和缅甸关于“元宵”的饮食文化；“中缅文化对对碰之成语篇”学习既有知识性、又有趣味性的中缅两国意思相近的成语；“中缅文化对对碰之乐器篇”了解中国和缅甸的乐器“竖箜篌”和“弯琴”；“中缅文化对对碰之手工艺篇”介绍中国的传统油纸伞和缅甸的传统勃生伞的相关知识。通过系列活动的生动展示，缅甸民众真切感受到了中缅两国“地缘相近，人缘相亲，文缘相通“的含义。

为吸引更多缅甸当地网友关注和参与“庆祝中缅建交72周年”线上系列活动，中心特别推出“中缅文化对对碰之美食篇” “中缅文化对对碰之成语篇” “中缅文化对对碰之乐器篇” “中缅文化对对碰之手工艺篇”四个有奖答题活动。活动一经推出便引起缅甸当地网友热烈关注，缅甸当地民众认真阅读帖文内容，积极踊跃参加答题，增加了对中缅两国传统文化异同点的兴趣，加深了对彼此文化的理解，感受到中缅两国文化的相近相通之处，拉近了两国民众彼此之间的距离。

中心推出的“庆祝中缅建交72周年线上系列活动”取得了良好宣传效果。其中，“携手72载 共话胞波情谊︱《中缅风光美 胞波情谊深》视频图片展”覆盖量122391人次，浏览量30346人次，互动量902人次；“中缅文化对对碰之乐器篇”覆盖量71256人次，浏览量3863人次，互动量1941人次；“中缅文化对对碰之美食篇”覆盖量31208人次，浏览量4416人次，互动量1805人次。中心还为参与有奖答题的72名获奖者准备了具有中国特色的文化礼品，受到获奖者欢迎。（完）

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