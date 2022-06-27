新华社布鲁塞尔6月26日电（记者潘革平）第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛和第15届“汉语桥”世界中学生中文比赛比利时预赛26日在布鲁塞尔孔子学院举行。经过激烈角逐，来自蒙斯大学翻译学院的马蒂亚斯·皮尔和列日孔子学院的塞费里亚季斯·玛丽分别获得大学生组和中学生组第一名，将代表比利时参加“汉语桥”全球总决赛。

比赛分为主题演讲、才艺展示和知识问答三个环节。大学生演讲的主题是“天下一家”，中学生演讲的主题是“追梦中文，不负韶华”。选手们分别从学习中文、了解中国文化、加强中比友谊等视角阐述了自己的见解。在才艺展示环节，选手们则通过书法、舞蹈、汉服展示、诗朗诵、歌唱和器乐演奏等，表达对中国文化的理解和喜爱。

玛丽在演讲中谈及学习中文的目的时说：“我要把自己学到的知识和比利时人分享，让他们知道中国是一个值得去了解的国家，去那里看看，去那里旅游，去那里学习和工作。”她的演讲赢得热烈掌声。

本次比赛由中国驻比利时大使馆主办，布鲁塞尔孔子学院承办。来自比利时6所高校的大学生和来自比利时弗拉芒语、法语和德语三大语区的15名中学生参加了比赛。

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