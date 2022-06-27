新华社北京6月27日电 土耳其总统府发言人易卜拉欣·卡林26日重申，土耳其不会跟随西方制裁俄罗斯，土方需要考虑自身经济利益。

卡林告诉土耳其新闻电视台，土方先前说过不会制裁俄罗斯，作出这一决定出于经济利益考虑。“我们依赖外部能源”，制裁俄罗斯“首先会冲击土耳其经济”。

卡林说，土方已经把上述立场公开告知西方国家，但仍不时受到西方国家要求制裁俄罗斯的压力。他强调，土方立场十分坚定，“我们不会那样做”。

俄罗斯2月24日对乌克兰发起特别军事行动以来，美国和欧洲联盟等对俄施加多轮制裁。不过，由于俄罗斯是欧盟主要天然气和原油供应国，制裁引起的反噬令欧盟处境愈加窘迫。

土耳其与欧洲方面的分歧不仅围绕是否制裁俄罗斯，还包括是否支持瑞典和芬兰加入北大西洋公约组织。

北约领导人会议将于29日至30日在西班牙首都马德里召开，瑞典和芬兰加入是主要议题之一。卡林26日披露，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安定于28日会晤瑞典、芬兰和北约领导人。“应北约秘书长请求，我们的总统将在马德里参加领导人级别的四方会议。”他说。

卡林还披露，土耳其外交部副部长厄纳尔将另与瑞典和芬兰代表团会晤。

不过，卡林强调，埃尔多安参加领导人四方会议“不代表我们将从我们现有立场上后退”。

瑞典和芬兰5月18日正式递交加入北约的申请。按照规程，北约必须在30个成员国“一致同意”前提下才能吸纳新成员。作为北约成员国，土耳其反对瑞典和芬兰加入，原因包括这两个国家支持库尔德工人党及其分支。为让土方改主意，瑞典和芬兰先前派代表团前往土耳其磋商，但进展甚微。

本月早些时候，土耳其方面说已收到瑞典和北约方面就土方先前以书面方式提出的关切的回复，但二者的回复远没有达到土方预期，任何磋商都应首先解决土方关切。（郑昊宁）

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