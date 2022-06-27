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专访：“金砖+”合作模式有助于加强南南合作——访阿根廷国际关系委员会亚洲事务委员会主任马莱纳

2022年06月27日15:58 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城6月26日电 专访：“金砖+”合作模式有助于加强南南合作——访阿根廷国际关系委员会亚洲事务委员会主任马莱纳

　　新华社记者王钟毅

　　阿根廷国际关系委员会亚洲事务委员会主任豪尔赫·马莱纳日前接受新华社记者专访时表示，金砖国家的政治、经济影响力日益扩大，已成为全球发展的重要贡献者。“金砖+”合作模式有助于加强南南合作，推动全球治理民主化。

　　马莱纳认为，“金砖+”为南南合作提供新的平台，促进金砖国家与其他发展中国家开展更广泛合作。“金砖+”合作把新兴市场国家和发展中国家的力量凝聚起来，有助于应对当前全球经济面临的问题，改善国际经济治理，推动新兴市场经济体成为全球经济可持续复苏的动力。

　　马莱纳表示，“金砖+”合作模式为新兴市场国家和发展中国家获得发展所需资源提供了渠道，有利于解决世界经济发展不平衡等问题。另外，“金砖+”合作模式提倡多边主义和自由贸易，有力推动了全球治理民主化。他认为，随着“金砖+”影响力进一步扩大，金砖国家合作机制将为全球发展作出更大贡献。

　　6月24日，全球发展高层对话会在金砖国家领导人第十四次会晤期间举行，阿根廷总统费尔南德斯等多国领导人出席会议。

　　马莱纳说，阿根廷国内各界普遍关注“金砖+”系列活动，参与相关对话有利于阿根廷与金砖国家进一步开展合作。

　　谈及新开发银行，马莱纳说，这家银行为发展中国家提供了新的融资途径，助力国际经济格局更加公平，有利于推动全球发展。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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