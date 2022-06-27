新华社德黑兰6月27日电（记者高文成）伊朗外长阿卜杜拉希扬26日说，伊朗愿意与沙特阿拉伯在对方首都重新开放大使馆。

据伊朗外交部网站消息，阿卜杜拉希扬当天在德黑兰会见到访的伊拉克总理卡迪米时作出上述表态，他同时赞扬伊拉克政府推进地区国家之间对话的努力，包括伊拉克在伊朗与沙特的关系正常化谈判中发挥的建设性作用。

另据伊朗总统网站消息，伊朗总统莱希当天早些时候与卡迪米会见后表示，域外势力的存在和干涉不仅无助于解决地区问题，还会制造问题。伊朗认为地区内国家的官员需要通过谈判解决问题。

卡迪米在与莱希举行联合记者会时说，双方讨论了本地区面临的挑战，并同意共同努力，推进地区的稳定与和平。

以逊尼派为主的沙特和什叶派主导的伊朗在诸多问题上矛盾尖锐。沙特2016年1月以从事恐怖主义活动罪名处死一批囚犯，包括一名知名什叶派宗教人士，引发伊朗民众抗议并冲击沙特驻伊朗使领馆，两国自此断交。去年4月起，两国官员在伊拉克首都巴格达开始对话，以改善双边关系。

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