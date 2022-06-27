新华社马德里6月26日电（记者冯俊伟）数千人26日在西班牙首都马德里市中心参加反对北约、呼吁世界和平大游行。

这次游行由西班牙国家和平论坛召集，来自西班牙、德国、美国、古巴、委内瑞拉等国和一些国际组织的代表参加。记者看到，在长达上千米的游行队伍中，有年轻人，也有老年人；有怀抱婴儿的妇女，也有行动不便的残疾人。

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特里亚在接受新华社记者采访时说：“今天参加游行的人成千上万。我们呼吁和平，建立多极世界，而不希望增加军费开支。我们反对军备竞赛。”

一位名叫巴洛玛的女士对记者说：“政府应该关心民生，而不是关注运送武器。” 她还说：“我们需要关心医疗、教育等问题，不能把钱用在增加军费开支上。”

一位名叫戴维的游行者说：“战争的受害者永远是平民百姓。反对在这里召开北约峰会。”

北约峰会将于29日至30日在马德里召开，主要议题包括继续为乌克兰提供支持、审议芬兰和瑞典加入北约问题，以及通过指导未来十年发展的新战略构想等。

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