人民网里约热内卢6月26日电 （记者陈一鸣）日前，拉丁美洲社会科学院第24届大会表决通过接纳中国为观察员国。中国国务委员兼外长王毅向大会发表视频致辞表示，中方愿以此为契机，进一步密切同拉美社科院交往合作，加强中拉交流互鉴，为实现中拉可持续发展贡献更多智慧和力量。

拉美社科院巴西分部负责人在接受人民网记者采访时表示，中国成为拉美社科院观察员国，有助于进一步扩宽拉美社科院的研究视野，密切拉中双方学术和文化的交流合作。

拉美社科院巴西分部主任萨利特·瓦莱桑·卡姆巴告诉人民网记者，拉丁美洲希望进一步加强与中国在社会科学领域的合作，推动学术和文化交流，在社会、环保、地缘政治、地区政策、人类发展等领域展开有益的对话。“我们也期待在巴西和中国之间建立更密切的学术合作，展开更多文化和社会交流。”萨利特·瓦莱桑·卡姆巴说。

拉美社科院巴西籍独立理事丽贝卡·莱莫斯对人民网记者表示，中国成为拉美社科院观察员国，标志着中国与拉美的科学合作，尤其社科人文领域的合作取得新进展。中国是一个有着几千年悠久文明积淀的国家，社会科学领域的研究成果异常丰富，但拉美学者对此一般比较陌生。中国正式成为观察员国，有助于扩宽拉美社科院的研究视野，加强拉中双方的学术交流与合作。当今世界存在着巨大的不平等，这不仅表现为日益扩大的经济差异，也体现在全面获取知识的机会上。为了逐步消除这些不平等，我们应当本着互利共赢的精神共同努力，为未来设计更好的发展方案。拉美社科院接纳中国这样重要的国家成为观察员国，有助于加强南南合作，突破西方文化窠臼，更好地从我们自身的文化传统和现实需要出发开展学术研究。

中国驻厄瓜多尔大使陈国友作为中国政府代表出席在厄首都基多举办的拉丁美洲社会科学院第24届大会并致辞。会后，陈国友主持中国成为拉美社科院观察员国庆祝活动。拉美社科院高级理事会主席巴尔德斯、秘书长阿特曼以及中国政府拉美事务特别代表邱小琪等双方代表以线上线下相结合的方式共同出席，表达热烈祝贺和良好祝愿。

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