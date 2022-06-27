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专访：共建“一带一路”合作给土耳其民众带来实实在在的利益——访土耳其巴赫切谢希尔大学教授艾巴尔

2022年06月27日13:10 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯坦布尔6月27日电 专访：共建“一带一路”合作给土耳其民众带来实实在在的利益——访土耳其巴赫切谢希尔大学教授艾巴尔

　　新华社记者王峰

　　土耳其巴赫切谢希尔大学教授赛达特·艾巴尔日前接受新华社记者专访时表示，在“一带一路”框架下，土中两国在各个领域展开了务实合作，这切实促进了土经济发展，给土民众带来实实在在的利益。

　　艾巴尔说，越来越多的中国公司在土耳其投资兴业，特别是在基础设施、交通、高科技和金融等领域。“巴库-第比利斯-卡尔斯”跨国铁路2017年开通后，中国和土耳其之间货运时长缩短一半以上。2020年底，土耳其首列对华出口商品货运班列满载货物抵达中国西安。“随着时间推移，列车班次成倍增长，促进了土中贸易发展。”

　　中国企业还为土耳其1915恰纳卡莱大桥的建设作出了贡献，中国蜀道集团下属四川路桥中标了大桥的钢箱梁安装分项工程。该大桥连接欧亚两洲，于今年3月通车。

　　艾巴尔指出，除了基础设施和交通运输业，中方还在土耳其对高科技和金融业进行投资。华为土耳其公司2002年在土开展业务，支持土信息和通信技术生态系统发展，包括5G和AR技术。小米、OPPO和Vivo等中国智能手机制造商也在土进行直接投资，为土耳其民众创造了成千上万的就业机会。

　　中国工商银行（土耳其）股份有限公司的成立是中土合作在金融业最重要的举措之一。自2015年营业以来，工银土耳其已经为“一带一路”框架下的几个重大项目提供了融资，促进了土耳其经济、工业和社会发展。

　　采访中，艾巴尔高度评价中国在环境保护、民生和航天等领域取得的成就，以及在减贫和维护世界和平稳定等方面对全球的贡献。他还强调了中国人口预期寿命的延长，基础设施的更新和现代化，居民教育水平的提高及医疗条件和服务的改善等。

　　“没有中国共产党的巨大努力，中国令人难以置信的发展成就是不可能实现的。”艾巴尔说。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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