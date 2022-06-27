立陶宛总统瑙塞达25日表示不会在过境运输问题上向俄妥协。立陶宛政府近期切断俄经立境内向加里宁格勒州运输货物的陆路通道，引发俄方强烈反对。俄方表示将对“禁运令”予以回击，让立陶宛“感受痛苦”。

乌克兰危机尚未结束，立陶宛“封锁”加里宁格勒无疑给地区安全形势火上浇油。立陶宛此举有何目的？俄罗斯将如何应对？

公然挑衅

加里宁格勒州是俄罗斯飞地，主要通过铁路和天然气管道从俄罗斯其他地区获得货物和能源。加里宁格勒与俄其他地区之间的唯一一条铁路途经立陶宛。加里宁格勒州州长阿里汗诺夫19日说，立陶宛铁路部门此前通知加里宁格勒州铁路部门，因欧洲国家对俄实施制裁，6月18日起，立方将限制一些货物从俄其他地区经立陶宛向加里宁格勒州运输。

立陶宛本就是欧洲国家中的反俄“先锋”，乌克兰危机升级后紧跟美国步伐对俄制裁，与俄关系剑拔弩张。此次立陶宛以“禁运令”公然挑衅俄罗斯，引发俄方强烈不满。据俄外交部消息，俄方21日召见欧盟驻俄代表团团长埃德雷尔，要求立陶宛立即恢复加里宁格勒过境货物运输，否则将采取报复措施。

2021年10月16日，电车在立陶宛维尔纽斯街上行驶。新华社记者薛东梅摄

立陶宛的“禁运令”将极大影响加里宁格勒经济发展。阿里汗诺夫说，遭到禁运的货物包括煤炭、金属、建筑材料和先进技术相关物品。他预计，“禁运令”将影响40%至50%的铁路运输货物。

俄方近日称，立陶宛已扩大“禁运令”范围，除铁路运输外，公路运输也在被禁之列。乌克兰危机升级以来北约国家基本都已对俄关闭领空，因此从俄本土到加里宁格勒州的货物运输方式实际只剩下海运，即从芬兰湾东部的圣彼得堡出发，通过波罗的海抵达加里宁格勒。由于海运效率远不及铁路运输，加里宁格勒州不仅面临货物短缺、物价上涨，可能还会面临一系列连锁反应，比如建筑施工暂停、失业率上升等。

反俄挺美

立陶宛以加里宁格勒为筹码挑衅俄罗斯，一个重要原因在于加里宁格勒对俄罗斯具有战略意义。

加里宁格勒地处波罗的海东岸，深入欧洲腹地，南邻波兰，东部和北部与立陶宛接壤。由于可同时扼守中西欧通向俄罗斯的海陆通道，加里宁格勒成为一座军事重镇，是俄四大舰队之一——波罗的海舰队总部所在地。为应对北约东扩带来的威胁，俄不断加强加里宁格勒州的防务，已部署S-400防空导弹系统和可装载核弹头的“伊斯坎德尔”导弹，配备有相应的固定发射阵地。2021年俄还曾考虑在此部署“匕首”高超音速导弹，射程达2000公里。在芬兰和瑞典申请加入北约后，加里宁格勒的战略重要性进一步提升。

数十年来，加里宁格勒作为一个高度军事化的地区对外国人关闭。直到2018年，该地作为世界杯足球赛举办城市之一，才逐渐走入大众视野，如今已成为新兴旅游目的地。与此同时，加里宁格勒也是俄重点打造的经济特区之一，以低关税吸引外商投资，当地渔业、畜牧业和琥珀开采加工业较为发达。

一直以来，俄罗斯将加里宁格勒视为一张“王牌”，以此来威慑波罗的海国家及周边其他北约国家。乌克兰危机升级以来，波罗的海三国——立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚均支持乌克兰，立陶宛已多次要求北约在其境内增加军事部署。

有分析认为，立陶宛将乌克兰危机以及即将举行的北约峰会视为“机遇”，企图趁机加大对俄挑衅，渲染“俄罗斯威胁”，以迎合美国军工集团利益，推动北约在其境内永久驻军。

这是6月20日在乌克兰基辅的马林斯基公园拍摄的散兵坑。新华社记者李东旭摄

风险难测

俄海军波罗的海舰队21日在加里宁格勒地区完成长达一周的大规模演习，共动用约60艘舰艇、40多架飞机、1000名军事人员。有分析称，此次军事演习只是俄方回应立陶宛“公然挑衅”的前奏。

针对立陶宛方面的举动，俄联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫表示，俄方将予以回击，俄多个部门正在联合商讨适当举措，近期就将出台。

鉴于乌克兰危机仍未结束，专家认为俄开辟新战场的可能性不大。当前形势下，俄或将采取政治、外交和经济等手段对立陶宛进行惩戒，如彻底切断对立陶宛的能源供应、退出与欧盟签署的有关立陶宛边界等问题的协议。

鉴于立陶宛具有欧盟和北约成员国的身份，俄与北约和欧盟关系面临的风险急剧上升。一方面，因乌克兰危机恶化的俄欧关系更添复杂因素。俄拟采取的报复措施可能不止影响立陶宛本国，而是会影响欧盟整体利益。对于欧盟来说，更大的担忧在于俄是否会出兵控制苏瓦乌基走廊，切断波罗的海国家与欧盟的联系。苏瓦乌基走廊是加里宁格勒与白俄罗斯之间的狭长地带，是波罗的海国家与其他欧盟成员国的唯一陆路连接。另一方面，俄同北约的军事冲突风险上升。俄联邦委员会外交事务委员会副主席克里莫夫称，通过对加里宁格勒地区实施运输封锁，立陶宛拆除了“这些年作为欧盟成员国一直坐着的椅子”，将引起俄与北约之间不可控的军事风险。

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编辑：孙萍 程大雨

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