6月25日，由国际翻译家联盟、中国翻译协会联合主办，北京外国语大学承办的第十届亚太翻译论坛开幕。

中国翻译协会会长、中国外文局局长杜占元，北京外国语大学校长、党委副书记杨丹，国际翻译家联盟主席艾莉森·罗德里格斯（Alison Rodriguez），国际大学翻译学院联合会主席巴特·德弗兰克（Bart Defrancq）出席开幕式并致辞。亚太翻译论坛联合委员会主席、中国翻译协会常务副会长兼秘书长、中国外文局副局长兼总编辑、国际译联理事高岸明，中国外文局副局长、全国翻译专业学位研究生教育指导委员会主任委员于涛以及来自全球35个国家和地区的近300名翻译界代表以线上或线下方式参加会议。开幕式由北外党委常委、副校长孙有中主持。

中国翻译协会会长、中国外文局局长杜占元致辞。

杜占元指出，在人类社会发展的历史进程中，翻译在推动文化交流、文明互鉴和社会进步方面发挥着不可替代的作用。尤其是在全球化、信息化深入发展的今天，翻译活动通过弥合语言沟通和文化交流的鸿沟，有效增进了各民族友好往来和国家互信合作，助力推动世界和平发展、人类共同进步。他就推动亚太地区翻译交流合作和共同发展提出四点倡议：一是把握大势，服务亚太地区繁荣发展；二是健全体系，加快翻译行业标准化建设；三是深化交流，增进亚太地区文明交流互鉴；四是融合发展，推动翻译领域新技术应用。

国际翻译家联盟主席艾莉森·罗德里格斯（Alison Rodriguez）致辞。

艾莉森·罗德里格斯表示，一直以来，亚太翻译论坛都是一个活跃的、吸引人的论坛，是分享重要学术思想和实用技能的平台。论坛持续关注未来，关注人机交互，关注人与技术之间的关系，是覆盖翻译工作各个方面的卓越论坛。希望亚太翻译界在掌握翻译技能的同时，充分通过技术推动翻译工作，更好地满足时代需求。

北京外国语大学校长、党委副书记杨丹致辞。

杨丹指出，沟通心灵，谋求合作，加强文明互鉴，是当今时代赋予翻译的新的崇高使命。面对科学技术迅猛发展的新变化，世界格局复杂多变和疫情形势依然严峻的新挑战，北京外国语大学正在积极实施全球语言、全球文化和全球治理等“三个全球”战略规划，该战略的推进离不开语言和翻译的基础性作用。亚太翻译界应进一步凝聚智慧，互学互鉴，利用技术赋能，将加强合作作为贯穿翻译事业的永恒主题，助力推动全球治理与合作发展。

国际大学翻译学院联合会主席巴特·德弗兰克（Bart Defrancq）致辞。

巴特·德弗兰克表示，如今世界范围内的联系愈发密切，合作协作的翻译项目越来越多，合作贯穿于翻译工作的各个环节。国际翻译界应加强定期交流沟通，相互学习借鉴，同时加强人才培养，注重培养学生的合作意识，增强协作实践能力，在合作中共同进步，促进全球语言服务行业的进一步发展。

北京外国语大学党委常委、副校长孙有中主持开幕式。

开幕式后，高岸明，加拿大渥太华大学教授、加拿大皇家学会院士琳妮·鲍克（Lynne Bowker），国家语言文字工作委员会原副主任、北京语言大学原党委书记李宇明教授，韩国亚洲大学口笔译研究中心主任姜智慧教授（Ji-Hae Kang），北京外国语大学高级翻译学院院长任文教授分别作主旨演讲。主旨演讲分别由四川外国语大学副校长祝朝伟教授、上海外国语大学胡开宝教授、西安外国语大学副校长党争胜教授、中国传媒大学金海娜教授、北京语言大学王立非教授主持。

亚太翻译论坛联合委员会主席、中国翻译协会常务副会长兼秘书长、中国外文局副局长兼总编辑、国际译联理事高岸明作主旨演讲。

高岸明在题为“加强亚太翻译交流合作，推动共同发展繁荣”的主旨演讲中全面回顾了亚太翻译论坛在推动区域及国际翻译交流合作方面发挥的重要作用和取得的重要成就，展望亚太翻译行业的未来，以及下一代翻译如何为亚太语言服务行业赋能，实现共同发展繁荣。他从行业规模、人才发展、技术创新、科学管理、国际合作等方面介绍了中国语言服务领域近年来呈现出的特点和发展趋势，希望为亚太其他国家和地区提供借鉴，实现资源共享，促进交流合作。

加拿大渥太华大学教授、加拿大皇家学会院士琳妮·鲍克（Lynne Bowker）作主旨演讲。

琳妮·鲍克围绕“机器翻译中跌宕起伏的人机合作模式”这一主题，回顾了机器翻译发展过程人机关系的多次变化，重点探讨了在神经机器翻译时代如何进行人机翻译合作，如将机器翻译与翻译记忆融合，研发自适应机器翻译系统、探索交互式机器翻译等，从而推动人机合作快速发展。

国家语言文字工作委员会原副主任，北京语言大学原党委书记李宇明教授作主旨演讲。

李宇明在题为“促进社会无障碍沟通——超语时代翻译的社会担当”的主旨演讲中指出，近年来，翻译的概念在不断扩展，已包括语内翻译、语际翻译和符际翻译，与“超语”理念非常接近。基于此，他认为，在人类已经进入超语时代的情况下，翻译如何担当起“社会无障碍沟通”的大任理应成为重大的时代课题。

韩国亚洲大学口笔译研究中心主任、姜智慧教授（Ji-Hae Kang）作主旨演讲。

姜智慧在题为“流媒体时代的翻译合作”的主旨发言中聚焦流媒体时代的翻译合作，从流媒体平台和不断变化的全球媒体格局切入，探讨了与之有关的翻译合作模式的演变与影响，并为与会嘉宾展示了电影和电视剧翻译中的实例，指出媒体翻译中“翻译主体”这一概念需要重新定义。

北京外国语大学高级翻译学院院长任文教授作主旨演讲。

任文发表了题为“国家翻译能力与经济硬实力和文化软实力之间的相关性研究——兼谈翻译利益相关方之间的合作如何助推翻译能力发展”的主旨演讲。她指出，一个国家的翻译能力总体上与其经济硬实力和文化软实力呈正相关，但与其语言多样性之间的关系因某些次级能力而变得复杂。她呼吁社会网络中不同翻译相关行动者之间要加强协调合作，充分调动一切有利因素，共同助力国家整体翻译能力的提升。

主旨演讲主持嘉宾（上排从左至右：祝朝伟、胡开宝；下排从左至右：党争胜、金海娜、王立非）。

主旨演讲分别由四川外国语大学副校长祝朝伟教授、上海外国语大学胡开宝教授、西安外国语大学副校长党争胜教授、中国传媒大学金海娜教授、北京语言大学王立非教授主持。主持人和发言嘉宾就演讲内容进行了深度的提问互动，加深了与会代表对相关议题的理解和思考。

亚太翻译论坛原名“亚洲翻译家论坛”，由亚洲各国和地区的翻译组织轮流举办，自1995年在国际翻译家联盟的支持下发起成立以来已成功举办9届。本届论坛的主题为“翻译世界中的合作：新时代、新变化、新模式”，会期持续2天。论坛期间，与会代表将围绕机器翻译中的人机合作模式、流媒体时代的翻译合作、语言服务中的合作研究等主题进行10场主旨演讲和16场平行分论坛。

（稿件来源：北京外国语大学高翻学院）

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