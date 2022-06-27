新华社日内瓦6月25日电（记者刘曲）世界卫生组织25日表示，最近在50多个国家和地区传播的猴痘疫情暂不构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

世卫组织紧急委员会23日就多国猴痘疫情举行会议，于25日发布报告向世卫组织总干事谭德塞建议，暂不将该疫情定为“国际关注的突发公共卫生事件”。

谭德塞在当天的一份声明中表示：“紧急委员会（就猴痘疫情）召开会议，本身就反映了对猴痘在国际间传播的日益关注。”该委员会未来将按需要再次开会评估疫情。

该委员会的声明表示，一些专家成员提出“不应忽视（猴痘）向更广泛人群进一步持续传播的风险”，并强调猴痘病毒活动“多年来在世卫组织非洲区一些国家中一直被忽视，没有得到很好的控制”。

除一致承认猴痘疫情的紧急性外，紧急委员会还提出了一系列未来重新评估疫情的详细条件。例如，如果未来21天内报告的病例数增速加快，疫情在国际间或国家内部严重扩散，或者发病率、死亡率和住院率增加等，世卫组织总干事将重新召集该委员会作进一步评估。

此外，谭德塞敦促各国加强疫情监测，改进诊断、社区参与和风险沟通水平，以及适当使用治疗方法、疫苗、病例追踪和隔离等公共卫生措施。他还呼吁世卫组织成员开展合作、分享信息，并与受影响的社区接触，以快速有效地传达防护措施。

猴痘是一种病毒性人畜共患病，由猴痘病毒感染引发。过去数周内，多个欧美国家报告了多起猴痘病毒集群病例，其中多数病例为有男男性行为者。世卫组织称，猴痘病例常多发于西非和中非地区，而目前多个国家报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史，这种情况并不正常。

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