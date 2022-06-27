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专访：金砖机制着眼务实合作 切中发展中国家实际需求——访泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏

2022年06月27日09:28 | 来源：新华网
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　　新华社曼谷6月26日电 专访：金砖机制着眼务实合作 切中发展中国家实际需求——访泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏

　　新华社记者宋宇 郭鑫惠

　　泰国正大管理学院中国-东盟研究中心主任汤之敏日前接受新华社记者专访时表示，中国作为今年金砖国家主席国，将减贫与粮食安全作为重点议题，回应了发展中国家的共同关切，将有助于解决这些国家的实际发展难题。

　　汤之敏说，金砖国家合作机制自成立以来，成绩有目共睹。截至2021年，新开发银行自运营以来累计批准成员国约80个项目，贷款总额300亿美元，并在2021年迎来首次“扩容”，在支持成员发展和全球经济金融事务方面发挥重要作用。

　　汤之敏认为，开放、包容的金砖机制对东南亚国家颇具吸引力，粮食安全、减贫和空间合作均为区域内国家高度关注的议题，“就泰国来说，诗琳通公主很早就参与中泰遥感技术的合作，泰国总理巴育也非常重视中国的减贫经验”。

　　汤之敏高度评价中方提出的全球发展倡议。他说，倡议在充分关注发展中国家特殊需求的基础上，强调务实、普惠、绿色合作，将有助于金砖机制在促进全球发展方面发挥更积极作用。

　　谈到未来发展，汤之敏说，金砖国家既是新兴大国，又是各自区域内主要经济体，这一机制有望成为发展中国家经济和公共卫生合作的重要平台，今年3月启动的金砖国家疫苗研发中心就是很好的例证。

　　当前，新冠疫情为全球发展带来严峻挑战，世界经济复苏失衡。汤之敏认为，作为今年金砖国家主席国，中国将继续发挥负责任大国作用，分享自身发展和抗疫经验，为应对全球性问题作出更大贡献。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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