新华社马德里6月25日电（记者冯俊伟）为期两天的和平促进大会25日在西班牙马德里闭幕并发表题为实现全方位和平的宣言，呼吁用和平方式解决冲突，反对军备竞赛，反对北约这一冷战的产物在全球扩大其干预范围。

本次和平大会由西班牙国家和平论坛主办，来自世界的多个国际组织和政党代表出席会议。

宣言说，美日印澳参与的“四方安全对话”机制和美英澳三边安全伙伴关系协定，意味着北约欲将势力范围扩大到南半球和亚太地区。北约是全球军备竞赛的最大推动力之一。

国家和平论坛代表维利·梅耶尔说，北约的战略构想就是在联合国授权以外，在世界任何地方进行全方位干预，就像其在南斯拉夫、阿富汗、伊拉克和利比亚所做的一样。

西班牙共产党主席何塞·路易斯·森特里亚在接受新华社记者采访时说：“欧洲还有很多爱好和平、反对战争和北约的人士，我们反对军备竞赛、增加军费开支，我们支持建立人类命运共同体。这次大会旨在捍卫和平，并在联合国宪章基础上，恢复一个以对话与合作为基础的国际社会。为此，必须取消所有军事基地，解散北约。”

代表们纷纷表示，运送武器、增加军费开支都无益于解决冲突和矛盾，只有保持对话、取得共识才是和平相处之道。

西班牙国家和平论坛将于26日在马德里市中心组织反对北约、反对军备竞赛大游行。

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