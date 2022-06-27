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专访：见证中国奇迹 感知成功关键——美国伊利诺伊理工大学教授哈伊里·图尔克谈中共领导和中国发展

2022年06月27日09:24 | 来源：新华网
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　　新华社芝加哥6月25日电 专访：见证中国奇迹 感知成功关键——美国伊利诺伊理工大学教授哈伊里·图尔克谈中共领导和中国发展

　　新华社记者徐静

　　中国已连续多年成为世界经济增长的最大贡献国，“中国不断发展关乎全世界的利益”，美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克日前接受新华社记者专访时如是说。

　　作为多年研究经济发展的学者，图尔克甚至一度已接受绝对贫困将一直存在的现实，但是中国解决绝对贫困问题令他改变了想法。

　　“这改变了我的想法，”图尔克说，“中国取得巨大成就归功于中国共产党的领导。”

　　图尔克2013年受聘为中国人民大学访问学者，每年暑假都会访问中国。在这期间，他完成了《“一带一路”为什么能成功》一书的写作。该书于2022年1月出版发行。

　　图尔克说，中国提出的“一带一路”倡议致力于互联互通、合作共赢。通过公路、铁路、港口、桥梁等建设项目，中国加强了同亚洲、欧洲、非洲许多国家的互联互通。倡议也促进了人与人之间的沟通，加强了文明对话。

　　图尔克注意到，共建“一带一路”合作覆盖众多发展中国家，这些国家基础设施建设尚不够完善。“中国在基础设施建设方面的优势，将为这些国家带来发展机遇。”他认为，“一带一路”将给非洲国家“打下产业化的基础”。

　　图尔克说，他非常享受在中国人民大学度过的时光，“这里的学生非常刻苦，我同学术界朋友结下了亲密的友谊”。

　　他感叹道：“这些年的拜访让我亲眼见证了中国的快速发展变化。尽管中国一直在发展变化中，但在日常感受中，有两样东西没有变化，那就是中国人民的善良和中国食物的美味。”

(责编：燕勐、刘洁妍)

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