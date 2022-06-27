本报记者 齐 欣

2022年对于全球和中国的世界遗产事业来说，都是一个重要节点。

《保护世界文化和自然遗产公约》于1972年由联合国教科文组织大会正式通过。2022年逢公约诞生50周年。这引发了包括中国在内的国际社会新一轮全球性反思与展望。

在过去的50年间，世界遗产体系成功汇聚、保留了全人类公认的具有突出意义和共同价值的古迹遗址，也在此基础上衍生出人类口述和非物质遗产、记忆遗产、文化景观以及近年来如雨后春笋般独立发展的行业类型遗产。在即将开始的第二个50年，世界遗产则不再只简单展现“文化”“自然”色彩，而是与可持续发展的全球化目标深度融合，通过推动不同文明间交流互鉴，共同面对来自人类社会和自然环境的种种难题。在此背景下，“下一个50年”的责任与路径选择面临巨大挑战。

从中国社会发展进程来看，2022年对于文化和自然遗产领域还意味着更深层的节点意义：《中华人民共和国文物保护法》和历史文化名城保护制度都迎来了实施40周年；1992年，联合国环境和发展大会通过《生物多样性公约》，中国也于当年6月加入这一公约；联合国粮食及农业组织（FAO）于2002年启动了“全球重要农业遗产系统”项目，中国已是拥有全球重要农业遗产排名第一的国家；2012年首批中国传统村落名录公布；2022年，中国还将主办《湿地公约》第十四次缔约方大会，中国目前也拥有最多的“国际湿地城市”……

在遗产、遗产价值成为社会生产资源的当今，中国的世界遗产事业呈现出朝气蓬勃、与全球发展息息相关的态势：自1985年加入世界遗产公约以来，中国在所有遗产相关领域都取得了长足进展，通过全方位、具有中国特色的实践，形成了初具规模的遗产大国保护体系，取得了大量成果。更重要的是，进入21世纪第二个十年，我们中国人推动人与自然和谐发展的历史责任感更强，真诚地希望分享中华民族传至当代的历史智慧，成为世界可持续发展的重要参与力量。

以世界遗产来讲述“中国故事”有其特殊性。中国的世界遗产规模、生成过程，全社会参与保护和使用遗产资源的水平，可能是世界其他地区并不熟悉甚至难以体会的——我们一项大运河文化遗产的遗产地范围，就跨越了地球的9个纬度，覆盖了人口最为稠密的多个城市圈。东亚地区有许多共同延续至今的文明智慧，其丰富的文化内涵需要得到更多有效传播。

中华文明同世界其他文明有着长期互通有无、交流借鉴的历史。世界遗产事业的发展历程，也可视为全球范围的遗产理念传播史。以“下一个50年”为契机，我们应围绕遗产传播“公共性、真实性、实践性”的特点与原则，建立起以历史文化遗产、自然遗产讲述中国故事、传播中国声音的平台体系。在贡献、分享中国智慧时坚持公共性原则，不仅体现世界遗产共同、共有、共享的宏观视野，更可在多边合作中推动相互尊重与包容。真实性是遗产信息的重要特征，强调描述的具体事实不仅应合乎客观实际，也需要符合遗产的“真实、完整”要求。在讲述中国故事的过程中，真实性是达到增信释疑、凝心聚力的有效途径。在这一新兴的领域，我们还需要大批国际化传播人才和社会力量，能够将不同领域、碎片化的信息进行有效整合。那些了解领域发展动态，熟悉世界遗产公约规则又在新闻、教育、旅游文创中有长期“摸爬”经验的遗产传播实践者，将在未来大受欢迎。

在共同、跨界、融合的发展趋势下，我们相信：唯有脚踏实地，推动国际社会紧密合作和更加积极、主动地贡献分享，才能实现在第44届世界遗产大会通过的《福州宣言》中所描述的那样：为后代维续一个开放、包容、能够自我调适、可持续的未来。

(责编：贾文婷、刘洁妍)