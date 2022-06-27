本报记者 王 沛

近日，2022东亚海洋合作平台青岛论坛在青岛西海岸新区开幕。论坛以“携手‘海洋十年’，合作共赢未来”为主题，来自全球多个国家和地区的海洋专家、经济学家、艺术家、企业家等400余位嘉宾，以“线上+线下”形式，深化海洋经济、科技、人文、环保等领域的交流合作。

论坛上，联合国“海洋十年”海洋与气候协作中心获批，“海洋十年”大科学计划对外发布。据了解，“联合国海洋科学促进可持续发展十年”（简称“海洋十年”）是联合国聚焦全球海洋可持续发展面临的严峻问题，在全球发起的变革性海洋科学运动，周期从2021年至2030年。开幕式上，联合国教科文组织政府间海洋学委员会执行秘书拉宾宁宣布，由自然资源部第一海洋研究所牵头，联合国内多家科研机构和国际机构共同申办的“海洋十年”海洋与气候协作中心获批，成为联合国在全球范围内首批批复的6个“海洋十年”协作中心之一，也是我国唯一获批的协作中心。

该中心将落户青岛西海岸新区，将在联合国框架下、在全球层面凝聚海洋与气候领域的国际共识和智慧，推动“海洋与气候无缝预报系统”（Ocean to climate Seamless Forecasting system，简称OSF）等系列大科学计划落地落实，为全球海洋治理提供中国智慧和方案。

据了解，OSF大科学计划由自然资源部第一海洋研究所联合全球25个国家34家海洋与气候科研机构和3个国际组织共同发起，是我国物理海洋领域在联合国框架下发起的首个大科学计划，标志着我国在海洋与气候预测领域从长期科学积累逐步走向国际科学引领，旨在跨越从目前7天预报到数月短期气候预测之间的预报“盲区”，将与国际合作伙伴共同推动海洋与气候预报能力的大幅提升，向国际社会特别是东亚提供高质量观测与预测产品和服务。

活动现场，国际涉海商协会联盟揭牌，秘书处设于青岛西海岸新区；《现代海洋城市研究报告（2021）》全球首发，提出“现代海洋城市评价体系”。

作为以“海洋经济发展”为主题的国家级新区，青岛西海岸新区已集聚国家级涉海重点实验室、工程研究中心17个，涉海科研院所11家，海洋人才总量达6.2万人，“十三五”期间，海洋生产总值年均增长14.4%，占青岛市海洋经济总量40%。下一步，西海岸新区将充分发挥东亚海洋合作平台的平台效应，协助各方推动联合国“海洋十年”落地落实，携手共建海洋命运共同体。

(责编：贾文婷、刘洁妍)