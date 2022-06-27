新华社墨西哥城6月25日电（国际观察）美激进财政政策或拖累拉美经济

新华社记者朱雨博 吴昊

6月以来，巴西、墨西哥、阿根廷等多个拉美国家大幅加息以应对持续增长的输入型通胀压力。专家认为，美联储今年来连续加息引发的冲击外溢至拉美国家，多国政府随之采取紧缩性政策或将拖累拉美经济。

15日，美联储宣布加息75个基点，成为该机构自1994年以来单次最大幅度加息，且未来可能再度加息50或75个基点。

同日，巴西中央银行宣布，将基准利率从12.75%上调至13.25%。这是巴西央行自2021年3月以来连续第11次上调利率。

美联储加息是巴西央行持续收紧货币政策的原因之一。巴西圣保罗市阿曼多·阿尔瓦雷斯·彭特亚多基金会大学经济学院教授保罗·杜特拉认为，如果巴西央行不继续加息，资本将流向美国，巴西本币会贬值，进而直接影响通胀水平。

墨西哥央行23日宣布，将基准利率提高75个基点至7.75%。这是该国2021年6月以来连续第九次加息，也是2008年以来最大加息幅度。

墨央行表示，输入型通胀、地缘政治冲突引发农产品及能源价格上升是影响该国通胀的主要因素，预计今年底墨西哥通胀达7.5%，未来可能再度加息。

秘鲁、智利和阿根廷三国央行也于6月分别将基准利率上调50个基点、75个基点和300个基点，以缓解通胀压力。

智利塔尔卡大学经济学家罗德里戈·萨恩斯表示，美联储大幅加息将导致更多投资者押注美元，吸引资本流向美国。美元的“霸权地位”导致拉美等地区国家央行被动跟随，而利率上升叠加扩张性较弱的财政政策将使拉美经济“急剧放缓”。

分析人士指出，拉美地区新兴经济体在经贸领域对美国财政政策变动较为敏感，在利率调整上遭遇“两难选择”，一些经济体如不与美联储保持同步，将面临资本外流、本币贬值等不利后果；但若继续提高利率，则会推高个人与企业贷款融资成本，对地区经济复苏产生负面影响。

与此同时，美联储大幅加息或将拖累经济高度依赖对美出口的墨西哥等拉美国家，埋下经济衰退隐患。国际货币基金组织近期表示，今明两年美国经济面临严重下行风险。

墨西哥经济学家马里奥·科雷亚表示，若美国经济发展急剧放缓，将对其他国家带来负面影响。如果美国经济增长为零，墨西哥经济将下滑1%至2%。

美国激进财政政策让分析人士担忧拉美地区上世纪80年代“失去的十年”再度上演。当年，美国为应对高通胀收紧货币政策，导致外债杠杆率过高的墨西哥债务违约，最终导致一场席卷拉美国家的债务危机。

阿根廷布宜诺斯艾利斯大学经济学教授豪尔赫·马奇尼强调，新冠疫情背景下，许多拉美国家为维持经济发展被迫推高债务水平，但当前复杂的国际局势和地缘政治形势为该地区发展增添不确定性。

马奇尼说，拉美经济总体增速较低，不过目前还未陷入衰退。但该地区国家发展不均衡，拉美经济前景并不乐观。

联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会此前预测，受新冠疫情、地缘政治冲突等因素影响，该地区2022年经济将仅增长1.8%。（参与记者：郝云甫、罗婧婧、倪瑞捷、王钟毅、尹南、张笑然）

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