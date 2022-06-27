新华社罗马6月26日电（记者贺飞）“中华风韵”交响音乐会25日晚在意大利罗马歌剧院举办，音乐家们为现场观众献上了一场中西合璧的精彩演出。

本场音乐会由中国艺术家与罗马交响乐团联袂演出，是2022中意文化和旅游年的重要活动。音乐家们演奏了两国观众熟知的歌剧《图兰朵》的曲目和电影《天堂电影院》的配乐，以及大提琴协奏曲《庄周梦》和小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》。

音乐会以声乐作品压轴，由旅意华人女高音王冰冰和意大利男高音詹卢卡·夏尔佩莱蒂分别演唱《帕米尔，我的家乡多么美》和歌剧《图兰朵》选段《今夜无人入睡》，并合作演唱《长江之歌》。音乐会在意大利著名作曲家威尔第的歌剧《茶花女》选段《饮酒歌》和观众持久热烈的掌声中落幕。

“看一场这么精彩的表演，我十分高兴和感动。”意大利留华生联谊会主席伊拉里娅·蒂帕用流利的中文告诉新华社记者。她说，大提琴演奏是演出中“让我最感动的一部分”。

观众弗朗切斯科·西多蒂说，本场演出的音乐演奏伴随着激情、热情和精湛的技巧，是一次精彩绝伦的东方与西方的音乐相遇。

“中华风韵”是中国对外文化集团有限公司打造的文化交流品牌，首次登陆意大利。中国驻意大利大使李军华、多位意大利和国际组织官员等出席了音乐会。

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