新华社北京6月26日电 题：维护公平正义 重振全球发展

新华社记者李蓉 张漫子

22日至24日，金砖国家领导人第十四次会晤、全球发展高层对话会、金砖国家工商论坛成功举行。中国国家主席习近平站在全人类福祉的高度，为应对时代挑战把脉开方，引领金砖会晤形成一系列开创性、引领性、机制性成果，为世界和平与发展作出新的中国贡献，为变革的世界注入金砖力量。

为维护世界和平指出清晰路径。一段时间以来，冷战思维、集团政治抬头，传统和非传统安全威胁层出不穷，世界面临分裂对抗的现实风险。针对当前全球安全形势，为谋求世界持久和平与安全，习近平主席不久前提出全球安全倡议。本次金砖国家领导人会晤期间，习近平主席进一步阐释了倡议的内涵和现实意义，获得与会各方广泛认同。习近平主席呼吁金砖国家勇于担当、勇于作为，为世界注入积极、稳定、建设性力量，要维护公道、反对霸道，维护公平、反对霸凌，维护团结、反对分裂，以人类命运共同体的“大家庭”超越霸权主义的“小圈子”。英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里认为，面对当下危机，世界呼唤新的方向指引，习近平主席重申对维护世界和平最佳途径的重要主张，为破解和平赤字提供了原则性导向。

为实现共同发展奏响时代强音。近年全球经济复苏艰难，发展问题在国际议程中日益边缘化，将近70个国家的12亿人口面临疫情、粮食、能源等诸多方面的挑战，过去数十年减贫成果可能付诸东流。顺应国际社会普遍呼声，习近平主席去年提出全球发展倡议。本次全球发展高层对话会上，中方进一步提出共创普惠平衡、协调包容、合作共赢、共同繁荣的发展格局，呼吁共同凝聚促进发展的国际共识、共同营造有利于发展的国际环境、共同培育全球发展新动能、共同构建全球发展伙伴关系，为国际社会聚焦发展指出了清晰、明确的路径。中方还宣布了落实全球发展倡议的一系列重要举措，包括创设“全球发展和南南合作基金”、加大对中国-联合国和平与发展基金的投入、成立全球发展促进中心等。肯尼亚非洲政策研究所政策分析师刘易斯·恩迪舒表示，中国为解决长期发展难题、增进全人类福祉提出“路线图”。

为完善全球治理提供智慧指引。当今世界，百年变局叠加世纪疫情，国际格局加速演进，有的国家顽固推行霸权主义、强权政治。开放包容还是封闭排他，融合发展还是阵营对抗，关乎全人类的前途命运。习近平主席深刻指出，开历史倒车，企图堵别人的路，最终只会堵死自己的路。“要坚持开放包容，拆除一切阻碍生产力发展的藩篱”，“要维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制”，“要坚持共商共建共享”……习近平主席提出的系列主张，为全球治理体系变革明确了方向，为世界经济复苏凝聚了力量。金砖国家领导人第十四次会晤还发表了《北京宣言》，就支持多边主义、完善全球治理体系等表明共同立场，为维护世界和平提出金砖主张。拉美社认为，金砖国家领导人会晤“为国际关系注入更多稳定性”。

为金砖合作注入强劲动力。习近平主席在金砖国家领导人会晤中对金砖未来发展提出倡议，呼吁金砖国家坚持和衷共济、坚持合作发展、坚持开拓创新、坚持开放包容。金砖“中国年”务实合作令人期待，今年全年重大成果有望在数量和质量上都达到金砖合作的新高度。达成首份《金砖国家粮食安全合作战略》，建立“金砖国家技术转移中心网络”，达成“金砖国家数字经济伙伴关系框架”……金砖合作持续深入，金砖影响力在不断扩大。针对近期不少国家提出希望加入金砖机制，中方主张应推进扩员进程，让志同道合的伙伴们早日加入金砖大家庭。今年中方还开创性地举行了首次“金砖+”外长对话会，推动金砖机制建设不断走深。“作为金砖国家中最大经济体，中国把金砖合作推向了新高度。”阿根廷迪特利亚大学政治学和国际研究专业负责人胡安·内格里如此评价。

在人类历史发展演变的关键时刻，中国成功主办金砖国家领导人第十四次会晤等系列活动，有力回答世界之问、历史之问、时代之问，在国际关系史上写下浓墨重彩的一页。中国智慧为金砖机制的深入发展、为世界持久和平和发展注入新的动力，为推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

(责编：燕勐、刘洁妍)